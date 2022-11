Karely Ruiz revela que volverá a la escuela y aconsejó a las chicas con Onlyfans que no la abandonen sus clases

La tarde de este martes Karely Ruiz se acercó a sus seguidores de Instagram, tiene más de 7 millones, para platicar un poquito con ellos sobre las actividades que realizará en todo el día, que no serán pocas o eso mencionó. Enfundada en un vestido de color café, pegado, corto y con estampado de reptil se dirigió a todos para hacer de su conocimiento algunas cosas de su interés. De igual forma, les modeló su outfit que se compuso por una zapatillas transparentes y de tacón alto.

Contenta, aunque aún con algunos problemitas en la garganta, pues estuvo tosiendo en reiteradas ocasiones, les indicó a sus followers que ha estado enferma por lo que no dudó en acudir con el médico, quien le recetó algunas medicinas y le prohibió el consumo de alcohol por un tiempo. Esto lo tomó bien ella, quien dijo que necesita hacerle una pausa a la fiesta. Es menester recordar que como influencer su mundo está llenó de reuniones donde existen bebidas de éste tipo.

De igual forma, Karely Ruiz reveló que invertirá algunas horas del día para acudir al estudio de tatuajes para plasmarse algunos diseños en los brazos. Aunque muchos le preguntaron qué se pondría, ella no lo confesó y lo dejó como una "sorpresa". Asimismo pidió consejos para saber si se perforaba el labio inferior y la lengua, pues tiene muchas ganas de hacerlo. Hay que recordar que la originaria de Monterrey, Nuevo León, hace poco se puso un arete en la nariz y otro en el ombligo para lucir su plano abdomen.

Karely Ruiz volverá a la escuela

Durante su live, Karely Ruiz no pudo guardarse que volverá a la escuela. Aunque suspendió sus estudios de Enfermería tras ingresara a la televisión local, ella considera que es parte fundamental en las personas, algo que en su momento mencionó Dulce Soltero, quien además de tener cuenta en OnlyFans es ingeniera. Durante algunas entrevistas para varios canales de YouTube explicó que la noble carrera de la salud se le complicó mucho por lo que de volver a las aulas lo haría en Nutrición.

Karely Ruiz estuvo delicada de salud (Foto: Captura de pantalla)

La regiomontana de 22 años se dirigió a las chicas que, al igual que ella, tienen cuenta en la plataforma de contenido exclusivo para mencionarles que, aunque les vaya muy bien económicamente no deben dejar los estudios. En su caso, no quiso confirmar si se inscribiría a la carrera que mencionó con antelación o alguna otra, pues "hay cosas que no se deben decir", mencionó mientras se acomodó el vestido por la parte del escote.

¿Será que Karely Ruiz tome enserio la etapa académica en esta ocasión?

Karely Ruiz es una reconocida modelo de OF (Foto: Captura de pantalla)

