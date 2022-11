VIDEO: Christian Chávez revela, entre lágrimas, cómo le confesó a sus padres su orientación sexual

El cantante Christian Chávez se presentó en el programa de YouTube de Jordi Rosado, una de las entrevistas más esperadas por jóvenes y no tan jóvenes, pues es integrante del grupo RBD. Cada uno de los integrantes son muy queridos y en especial el también actor, pues ha sido de los que mas ha abierto su corazón con el público. En este caso, reveló muchas cosas de carácter personal como que “salió dos veces del closet”, a los 17 años cuando terminó con su primer pareja (el tenía 27) entonces le confesó su orientación sexual a sus padres.

El artista le revelo al conductor que su madre lo corría de la casa, le dijo que se moriría de SIDA, que Dios no lo quería así. Ahora, entiende que su reacción fue normal, pues “las madres tienden a culparse”. En el caso de su padre dijo que se quedó en shock, pues pensó que se trataba de una moda; sólo le pidió que no se le notara y que no llevará a nadie a su casa. Al final, explicó que el proceso de aceptación tardó 10 años.

Para Christian Chávez no fue muy sencillo ser él mismo, pues el hecho de cuidar su imagen también como artista también le trajo dolores de cabeza, pues hace una década el tema de la sexualidad en las figuras públicas eran un tabú. En este caso tuvo que emitir un comunicado para explicar su matrimonio con una empareja que tuvo. No obstante, las cosas no fueron tan malas, pues cuando se presentó en el concierto en Estados Unidos la gente le dio todo su apoyo, incluyendo a sus padres, quienes estaban entre el público.

Inicia en el minuto 48:21

“Cuando salgo, lo primero que veo son pancartas, a mi mamá a mis dos abuelas, a mi papá, a mi hermana, a mis hermanos y pancartas que decían Christian te amamos y a mi se me salieron las lágrimas. Fue un momento impresionante porque por primera vez era yo en el escenario”, dijo entre lágrimas al recordar uno de los momentos más emotivos de su vida. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues se acabó su contrato de exclusividad.

Christian Chávez se libera, pero "nada es un cuento de hadas"

Después de poder gritarle al mundo su orientación sexual y dejar de fingir ser alguien que no era en realidad, Christian Chávez tuvo que enfrentarse en un problema laboral: la televisora para la que trabajo le retiró su contrato. "A las dos semanas me mandan a llamar de la empresa y pues yo tenía una exclusividad... pues de pronto se me dice que en la empresa se hacen telenovelas y que lamentablemente por esta decisión que habíamos tomado Pedro y yo, pues que ya nadie me iba a querer ya ser heterosexual. Entonces que lamentablemente los planes que se tenían conmigo como actor, pues ya no se iban a poder hacer...", confesó con notable decepción.

Al ser un joven inexperto y con las emociones revueltas, el Rebelde terminó en el estacionamiento sacando su dolor a través de las lágrimas. Ahora, muchos años después lo toma con más madurez y aseguró que no busca culpables ni señalar personas, pues está consciente de que es un negocio y así funcionan las cosas; no obstante mencionó que se sintió sólo.

A Christian Chávez le retiraron su contrato de exclusividad (Foto: IG @christianchavezreal)

