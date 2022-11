Muere Irene Cara, la icónica cantante de "What a feeling" de "Flashdance"

Este sábado se dio a conocer la muerte de Irene Cara a los 63 años de edad, una reconocida cantante, actriz, compositora y bailarina de la década de 1980 quien triunfó con el éxito "What a feeling" de la película "Flashdance", un clásico de la década que puso a bailar a toda una generación con la que además ganó un Oscar , varios Grammy, un Globo de Oro y un People's Choice Award.

Fue su publicista Judith A. Moose quien dio a conocer la triste noticia a través de la cuenta oficial de Twitter de la intérprete de "Fame": "Con profunda tristeza en nombre de su familia les anuncio el fallecimiento de Irene Cara. La actriz, bailarina y compositora ganadora del premio de la Academia murió en su casa en Florida. La causa de su muerte es desconocida y se dará a conocer cuando la información esté disponible" se lee en el comunicado.

De igual forma, señaló que la familia de Irene ha pedido privacidad mientras procesan su dolor: "Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá por siempre a través de su música y películas. Los servicios funerarios están pendientes y un memorial para sus fans y será planeado en una fecha próxima" concluye su publicista.

La noticia causó conmoción en sus seguidores, quienes sienten un gran aprecio y admiración por la cantante, incluso hubo algunos incrédulos que dudaron del anuncio, sin embargo, fue la misma publicista quien se encargó de clararlo y responder a los comentarios de sus fans cuando le preguntaron si era real: "Por desgracia sí. Su gerente comercial y yo fuimos notificados hace unas horas. Soy su publicista. Créeme, desearía que no fuera cierto. Estábamos trabajando en proyectos increíbles que la habrían hecho a ella y a sus fanáticos increíblemente felices. Su manager y yo los acabaremos. Ella querría eso."

Irene Cara fue una importante cantante, bailarina, compositora y actriz. | FOTO: Instagram @theirenecara

Irene Cara: la cantante, bailarina y actriz de origen cubano y boricua

Irene Cara Escalera empezó su carrera en la televisión de habla hispana cantando y bailando antes de presentarse en programas como "The Original Amateur Hour", "The Ed Sullivan Show" y "The Tonight Show" con Johnny Carson. Una mujer talentosa con ascendencia de Puerto Rico y Cuba. En 1980 Irene interpretaría al personaje de Coco Hernández en la película musical titulada "Fame", una historia sobre un grupo de estudiantes que hacen una audición para ser aceptados en la Escuela secundaria de artes escénicas de Nueva York.

El impacto del filme catapultó a Irene y le valdría dos nominaciones al Grammy como Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Vocal Pop Femenina, así como una nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Película en un Musical. En 1984 ganó un Grammy y un Premio de la Academia con "What a feeling", la canción principal de "Flashdance", la película protagonizada por Jennifer Beals como una aspirante a bailarina. La destacada actriz se convirtió en la primera mujer mestiza en ganar una estatuilla de alguna categoría que no fuera la actuación

Cara nació en el barrio del Brox en Nueva York en marzo de 1959 y desde muy pequeña Irene mostró tener lo que se requiere para ser una estrella. Su padre era Gaspar Escalera, un trabajador puertorriqueño de una fábrica y saxofonista retirado, mientras que su madre, Louise era una acomodadora de cine cubana-estadounidense, ambos vieron el talento de su hija cuando empezó a tocar el piano de oído para después estudiar música, danza y actuación.

En la última etapa de su vida, Irene se semi-retiradó de la industria que llenó todos los rincones de su vida durante décadas y disfrutó de entretener al público a través de su podcast de YouTube "The Irene Cara Show", donde compartía videos y hablaba sobre la historia de fondo de la industria de la actuación y la música.

Irene Cara murió a los 63 años de edad. | FOTO: Instagram @theirenecara

SIGUE LEYENDO:

Olivia Newton-John: A esto asciende la fortuna que dejó la actriz

Toma aire antes de conocer las condiciones puntuales que Lady Di impuso al rey Carlos III para el divorcio