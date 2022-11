Desde la cama, Geraldine Bazán sube la temperatura con un profundo escote

Posiblemente haya poco que decir sobre el trabajo que viene realizando Geraldine Bazán a lo largo de su carrera. Con 39 años, es una de las actrices más consolidada en el mundo de las telenovelas y películas de nuestro país, logrando cumplir el sueño de muchas chicas que quisieran dedicarse a eso por todas sus vidas, por lo que se podría considerarse el ejemplo de muchas, desde hace muchas décadas.

A pesar de que la actuación es su rol en el mundo, Geraldine también ha tenido sueños que no ha podido cumplir, al menos de momento. Uno de ellos es convertirse en psicóloga, meta que todavía podría cumplir, pero que asegura que está a tiempo de realizar. Otro de esos deseos truncados es convertirse en bailarina clásica, pero no tuvo la capacidad necesaria para ello, por lo que no perdió el foco en ser mejor actriz año tras año.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram.

Sobre su deseo en el baile, Geraldine Bazán le contó a un medio local sus sensaciones agridulces de no lograrlo. “Me hubiera gustado ser bailarina clásica, pero para ello, realmente, hay que nacer con los dotes”, manifestó. Con ello solo queda ver si realmente se ha mentalizado en estudiar psicología, tal y como ella lo ha dicho.

En redes sociales, Geraldine Bazán también tiene un papel protagónico, resultado de su belleza. Sus posteos más frecuentes son sobre su vida personal, pero suele mostrar recuerdos de labores en las que le saca el aire a la parcialidad masculina.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram.

Recientemente, Bazán se mostró en instagram desde su cama y levanto las temperaturas, luciendo una musculosa ajustada de color blanca y un pantalón vaquero largo. Además le puso glamour con sus poses y una mirada atrapante que le dieron cerca de 10 mil likes.