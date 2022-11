VIDEO | Eduin Caz es sorprendido por Alfredo Gutiérrez Urías de los 49ers de San Francisco con un “juego pesado”

La noche del lunes 21 de noviembre Grupo Firme hizo historia nuevamente al presentarse en el show de medio tiempo de la NFL México, la agrupación del género regional mexicano cantó un par de canciones en el partido de 49ers de San Francisco contra los Cardenales de Arizona, pero llegaron desde temprano para convivir con los deportistas y alistar su número musical.

En un video que compartió Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme se aprecia la forma en la que el cantante es sorprendido por Alfredo Gutiérrez Urías, deportista e integrante de 49ers de San Francisco, el jugador llega por atrás y realiza un “juego pesado” al intérprete de temas como “Ya supérame” y “El amor no fue pa´ mi”, para al final terminar en risas.

Lo que demuestra el audiovisual es que Eduin Caz y Alfredo Gutiérrez llevan una buena relación, pues se abrazan como grandes amigos, además el jugador de futbol americano saluda a todo el equipo de Grupo Firme, esto previo al partido en el que alcanzó la victoria.

Aunque antes del partido todo era risa y diversión, Grupo Firme no logró cumplir las expectativas de la gente que estaba en el Estadio Azteca, recinto en el que se realizó el encuentro deportivo y la banda recibió gritos y abucheos del público desde las gradas.

Esta acción no fue bien vista por los fanáticos de Grupo Firme, quienes aseguraron a través de redes sociales que es una muestra de clasismo, mientras que el cantante y líder detalló que es imposible estar en el gusto de todos, por lo que mencionó que no es “monedita de oro” para caer bien.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil.

Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron”, escribió en un mensaje que subió a sus redes sociales junto al video de los abucheos.