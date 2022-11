Ester Expósito: "México es espectacular, la gente es maravillosa", confiesa la actriz

Ester Expósito, una de las actrices españolas más guapas y buscadas en redes sociales, en esta ocasión la protagonista de las primeras temporadas de Élite se volvió tendencia en redes sociales luego de dar su opinión sobre México en un podcast con el famoso streamer español Ibai.

Para nadie es un secreto que Ester Expósito es toda una celebridad mundial, a sus 22 años ya alcanzó el éxito como actriz, modelo e influencer. Por el momento Ester Expósito está de descanso, aunque en diciembre se estrenará el filme “Venus”, el cual es de terror y es protagonizado por ella. Sólo es cuestión de tiempo para que Ester anuncie cuál será su siguiente serie o película.

¿Qué dijo Ester?

En el podcast, Ibai Llanos le pregunta a Ester si conocía México, en alusión a los streamers españoles que no quieren venir a una premiación porque consideran que están muy lejos, a lo que ella contestó:

“Yo les diría que México es tan grande y tiene tantas cosas, es maravilloso, la gente es espectacular, de amable de hospitalaria, luego el país es maravilloso, es que tiene todo, cosas tan diferentes y una cultura super interesante”. Como era de esperarse, sus fans mexicanos aplaudieron sus palabras y le llovieron elogios en muchas redes sociales.

Ha tenido polémicas en nuestro país

En mayo de este año, los medios mexicanos se enteraron de que Ester estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corrieron a entrevistarla, pero ella no se sentía con la disposición de hablar y se lo comunicó a un reportero que le insistió y hasta fue “grosero”, por lo que comentaron algunos de sus fans.

Todo quedó grabado y se ve cómo él la empieza a cuestionar sobre la situación que se vive en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ella no le presta atención al periodista, para luego comentarle "es un poco incómodo. La gente me va a ver así, por lo que no es un buen momento. Gracias". Pero él no entendió y preguntó: "¿Por qué no es un buen momento? Así tienes contacto con tu público mexicano", a lo que Ester, visiblemente molesta, argumentó: "Lo tengo, pero de otras maneras. De muchas maneras".

Pero no acabó ahí el “pleito”, ya que el reportero le reviró: “Cuando seas educado, hablamos", a lo cual Expósito le dijo: “cuando seas más educado hablamos”. Muchos quisieron normalizar la actitud insistente del periodista, pues comentaron que es actriz y se tiene que aguantar, pero muchos más aseguraron que ella estaba en su derecho de negarse a hablar con la prensa.

