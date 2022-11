Ella es Gaby Gardez, la joven que se perfila a ser la sucesora de Karely Ruiz en OnlyFans | FOTOS

Las redes sociales se han convertido en una de las plataformas para jóvenes que se convierten en influencers, o en su caso, empoderarse tras ser víctimas de sus exparejas. Y es que, Karely Ruiz comparte la misma historia que Gaby Gardez, una chica de Los Mochis, Sinaloa, que está triunfando en Only Fans.

Fotos La edad no ha sido impedimento para que la joven se una a la comunidad de fans cuya plataforma les ha permitido ganar miles de seguidores y tener un ingreso propio. Debido a su popularidad, algunos la consideran como la próxima sucerosa de Karely Ruiz, ambas son del norte del país y han conquistado a todos con su belleza.

Y es que, no solo tienen en común los miles de seguidores y ser una de las modelos mexicanas que están triunfando en Only Fans. Karely Ruiz y Gaby Gardez fueron víctimas de la misma bajeza por parte de una de sus ex parejas, fueron vulneradas al difundirse fotos íntimas que les confiaron, pero lograron salir adelante de la situación.

Gaby Gardez, la joven de 18 años que podría superar a Karely Ruiz en OnlyFans

A pesar de tener tan solo 18 años, Gaby Gardez ha demostrado que su edad no la define como una joven segura de sí misma. Su exnovio filtró fotos íntimas afectando su reputación, pero la situación le dio el valor de demostrar su fortaleza. Desde entonces, se ha hecho muy popular en redes como Instagram y TikTok, donde comparte un poco de su día a día, challenges de baile y fotos virales.

En sus fotos, Gaby Gardez ha posado con bikinis, faldas, vestidos, tops, pijamas y lencería que conquistan a sus seguidores y quienes la llenan de halagos en sus comentarios. Además, en Only Fans comparte imágenes mucho más atrevidas, gracias a su fama ha logrado la independencia a temprana edad y se da el gusto de viajar.

En sus cuentas supera del medio a más de un millón de seguidores. Su ascenso ha sido tan rapido que algunos ya la consideran la sucesora de Karely Ruiz, quien le lleva tan solo cuatro años de edad. La joven ha demostrado que le gusta hacer este tipo de contenido, pues su belleza es totalmenta natural, incluso se ha quejado de la censura que le dan en una de sus redes, pues es mayor de edad.