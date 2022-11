El actor Damián Alcázar dice no a Hollywood para no fomentar más estos prototipos

El sueño americano también se vive en la industria del entretenimiento y ya son varios los actores que brillan en Estados Unidos, sin embargo, los estereotipos que retratan al latinoamericano como el asesino o villano aún proliferan en algunas historias y son estás, las que el actor Damián Alcázar rechaza para no fomentar más estos prototipos.

“Acabo de decir que no a dos películas con producción norteamericana. Una se llevaba a cabo en El Caribe y trataba sobre un terrible jefe de la mafia de trata de blancas, era un matón de mujeres. Les dije perdón, estoy muy cansado, muchas gracias. A los ocho días me ofrecieron otra en dónde era el jefe de una banda de tráfico de órganos y de nuevo les comenté que así no”, detalló.

El primer actor se cuestiona el por qué los latinoamericanos siempre son retratados como los malos y “maletas”, mientras los gringos son los héroes, pero entiende que hay gente que lo puede y quiera hacer, pero si él puede prefiere evitarlas.

“Quisiera hacer cine de calidad en cualquier parte del mundo, mi inglés no es nada bueno, por lo tanto, yo mismo me resisto a hacer películas en ese idioma, pero cuando me gustan mucho digo ‘órale lo intento y me pongo a trabajar mi pronunciación”, explicó.

Alcázar formó parte de la cinta “Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian” en 2008 y recientemente se sumó al elenco de “Blue Beetle”, cintas con producción norteamericana en donde lo atraparon las historias, principalmente la segunda, en donde se cuenta la vida de una familia con valores, donde el hijo (Xolo Maridueña) es el héroe, y es un actor con raíces latinas.

Pero asegura que tampoco es un requisito como actor formar parte de todas esas historias hollywoodenses, porque “nosotros tenemos narrativas que contar; lo que fui a hacer a Colombia es maravilloso y como colombiano puedo pasar perfectamente, como gringo, aunque me pinté el cabello de rubio va a estar difícil, entonces tengo que hacer películas donde yo quepo”.

Con esta idea se sumó al elenco de “Poderoso Victoria”, una historia mexicana ubicada en los años 30 que muestra la vida de un pueblo minero que, al cerrar la mina, quitan el tren que conectaba el lugar con el centro y están en riesgo de desaparecer del mapa, por lo que se une con otros vecinos para crear un tren que los mantengan con vida.

“Es una fábula muy esperanzadora, llena de luz y es una ópera prima. Eso fue lo primero que percibí en el guión que leí. Me divertí mucho y di todo lo que pude a mis compañeros, desde ser muy generoso, llegar a tiempo para expresar que mi trabajo me importa y que me apasiona para que los jóvenes vean eso”, finalizó.

En Colombia filmó la película “Autogol”, que narra la muerte del futbolista Andrés Escobar.

También está a la espera del estreno de la cinta “¡Qué viva México!” de Luis Estrada.

Sobre la polémica de esta historia, dijo que Netflix no quería hacer promoción a la cinta.

Por eso, felicitó a Luis por obtener los derechos y hacer un estreno con la calidad que requiere.

132 proyectos audiovisuales ha hecho.

1985 hizo su primera cinta “El centro del laberinto”.

