Carmen Villalobos se proclama como reina de estilo con su hermosura

Carmen Villalobos de 39 años de edad, es una hermosa mujer que actualmente se encuentra soltera. Anteriormente, estuvo en pareja con el actor Sebastián Caicedo con quien contrajo matrimonio en el año 2019 y luego de algunos años juntos finalmente en el presente año decidieron separarse.

Villalobos, recientemente comentó lo que siente ante las fechas más esperadas de fin de año por todos, que es la Navidad y el amor que siente por esos días de felicidad y encuentro en familia. Al parecer, por el hecho de querer consentir a todos lo demás amigos y familiares suele olvidarse de ella misma.

Hermosa Carmen Villalobos. Fuente: Instagram cvillaloboss

“Yo amo la Navidad y cuando llega esta época me encanta ser como la protagonista de todo: encargarme de la preparación, de los regalos, de la cena, de todo. Y siento que dejo mi autocuidado para el final porque me gusta consentir a los demás, entonces el tiempo que me dedico a mí es muy poquito. Me pasa todo el tiempo”, concluyó Carmen.

Hace muy poco la bella Carmen compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en donde ya cuenta con más de 21 millones de seguidores y es considerada una gran influyente para su público que la apoya incondicionalmente y que siempre la alienta con mensajes de amor y afecto.

La modelo se lució con un hermoso outfit. Fuente: Instagram cvillaloboss

En las imágenes Villalobos contaba con una ajustado jean, un minitop blanco con unas tiras hacia los lados y zapatillas blancas que combinaban con todo su atuendo, a su vez sumo un hermoso sombrero a su outfit. Las fotos cosecharon más de 844 mil likes de parte de sus seguidores y fanáticos.