Se agrandó la familia: Yailin y Anuel AA confirman una feliz noticia

Yailin la más viral y Anuel AA, se estaban mostrando muy extraños en las redes sociales y los fanáticos ya se imaginaban cualquier cosa. Los cantantes no habían publicado fotos los dos juntos y sus seguidores hablaban de una presunta barriga de la dominicana o incluso, que había una separación de por medio.

No fue Anuel AA quien dio la noticia sino, la dominicana fue quien publicó un video y dio la noticia que esperaban todos sus fans. “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Súper feliz la mujer más feliz del mundo” se sinceró la cantante.

Yailin y Anuel estan embarazados. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

No todo quedo ahí: “No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor”. Finalmente Yailin La Más Viral anunció el sexo del bebé y confesó que será una niña: “estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”.

El cantante puertorriqueño también publicó en sus redes sociales la noticia que hace meses esperaba dar “VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”. Minutos antes de anunciarlo, escribió: “HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!!”. “QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO TE AMO @yailinlamasviralreal” finalizó Anuel AA.

En el video, Yailin y Anuel lucen vestidos de blanco y la artista dominicana utilizó un vestido muy delicado que dejó notar su barriga. Finalmente la pareja tendrá la nena y completará la pareja ya que el ex de Karol G tiene un niño llamado Anuel AA. Desde este medio solo le deseamos muchas bendiciones y que llegue con salud.