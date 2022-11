Grupo Firme: a este cantante todos le dieron la espalda cuando se separó de Music VIP y de Eduin Caz

En la industria musical hay varios artistas que se convierten en grandes amigos, otros eligen mantener su distancia y solo llevar una relación profesional con sus colegas, pero también hay casos en los que los famosos no son del agrado del otro y optan por estar alejados, tal es el caso de Grupo Firme y Uziel Payán, quien en su momento trabajaron de la mano, pero ahora todo terminó entre ellos.

Uziel Payán es uno de los artistas que formó parte de la lista de talentos de Music MIP, empresa que maneja la carrera de Grupo Firme, hay varios videos en los que el joven aparece cantando junto a la famosa agrupación e incluso llevó a ser uno de los mejores amigos o mano derecha de Eduin Caz.

Después de mucho tiempo viéndolos como amigos, los fanáticos de ambos se extrañaron al percatarse que cada vez eran menos sus apariciones en redes sociales hasta que de un momento ya nunca más estuvieron juntos, al preguntarle a Eduin Caz sobre lo que había pasado, el intérprete de “El amor no fue para mí”, “Ya supérame” y “Gracias” comentó que dejó que Payán saliera de su vida y negocio pues no estaban de acuerdo en varios temas.

El sinaloense agregó que a él le gustan las cosas bien hechas y que con la experiencia que tenía sabía que era bueno para la carrera de Uziel, pero por el contrario Payán no quiso seguir las indicaciones de Music VIP y prefirió abandonar esa misión, aunque seguían entablando comunicación ya nada volvió a ser como antes y ahora hay quienes mencionan que si se encuentran en algún evento no se saludan.

Uziel Payán sufrió varios estragos al salirse de la empresa dirigida por Evert e Isael Gutiérrez, en donde además Eduin Caz es socio, el cantante de corridos perdió varios duetos y colaboraciones con famosos que le dieron la espalda al saber que su relación con el integrante de Grupo Firme había terminado, pero reconoció que fue Santa Fe Klan uno de los únicos que siguió con la oferta y concretó el acuerdo que tenían de juntar su música.

“Cuando yo me separo de los firmes, la espalda, la espalda, la espalda y ahí es donde me hubiera gustado esa llamada ‘oye Uziel ya sé que no estás con los firmes carnal, pero el dueto que tenemos tú y yo, sigue para adelante’”, declaró el intérprete de “Gente mitotera” y “Callando bocas”.