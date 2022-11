Gaby Ramírez enciende la red en look de arriesgado escote

La guapa conductora de televisión, Gaby Ramírez se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir una ardiente sesión de fotografías que no pasó desapercibida para nadie gracias al arriesgado escote lució, demostrando que tiene una de las figuras más bellas dentro de la industria de la farándula.

Desde el año pasado, la famosa nacida en Monterrey, Nuevo León, forma parte del elenco estrella de "Venga La Alegría Fin de Semana", uno de los proyectos con mayor éxito en los últimos años de TV Azteca, por lo que su fama es incuestionable y eso se ve reflejado en sus millones de seguidores.

Gaby Ramírez presume belleza en arriesgado escote

Hace unos momentos, ante sus más de un millón de seguidores en Instagram, Gaby Ramírez compartió varias imágenes con las que demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir envidiablemente bien con un coqueto look que resaltó la gran figura que tiene a sus 32 años.

En las imágenes vemos a la conductora de "Venga La Alegría Fin de Semana" presumir su gran figura mientras modela un blazer color negro que complementó con un colorido short y unos botines blancos. Lo que más llamó la atención es que debajo de su blazer no traía puesto nada, robando miles de suspiros.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Como era de esperarse, la reciente publicación de Gaby Ramírez no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos más de 30 mil me gusta y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que le quedan a la perfección.

"Guapa", "Hermosa" y "Espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió Gaby Ramírez después de modelar un arriesgado escote.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Gaby Ramírez, la favorita en TV Azteca

Como te comentamos anteriormente, Gaby Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión en México gracias al excelente trabajo que ha realizado como colaboradora de distintos programas de TV Azteca.

A su llegada a la capital, la también influencer de 32 años ha destacada por su participación en "Venga La Alegría Fin de Semana" y en "Venga La Alegría". Hace unos meses ganó la primera temporada del reality show "¡Quiero cantar!", transmitido dentro del horario del matutino.

