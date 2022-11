Desde la playa, Tábata Jalil sacudió la red con ajustado traje de baño

Tabata Jalil se ha convertido no solo en una de las conductoras de televisión más querida por el público sino, una mujer que marca tendencia y roba corazones. Es que la mexicana está conquistando muchos amores en las redes sociales gracias a su hermoso cuerpo y por supuesto, con un carisma inigualable.

Instagram es la red social elegida por la conductora de la TV Azteca para deslumbrar a más de uno. La chaparrita no tiene vergüenza de mostrar sus piernas como tampoco, una buena bikini que la hace una bomba. Es que parece que Jalil está más para ser modelo que una reportera de la televisión mexicana.

Tabata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Hablando de eso, Tabata Jalil confesó en una entrevista que nunca fue su deseo ser reportera. La mexicana se sinceró en las cámaras y dijo “Ser reportero, nunca, nunca digas nunca. Yo entré con la idea de hacer comunicación organizacional, pero se empezaron a abrir las puertas de otra manera”, dijo Jalil durante la plática. Pero sin dudas que la vida y las redes la llevaron por otras partes.

Pero volviendo a la belleza de esta periodista, en las últimas horas estuvo sacudiendo Instagram con una producción de fotos para el infarto. En un posteo que realizó hace menos de 24 horas, se la puede ver a Jalil en un traje de baño muy pequeño y subida a una especie de lugar donde se ponen los bañeros.

Tabata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

En cada una de las imágenes, Tabata Jalil muestra que se pequeña no es sinónimo de que no puedes ser hermosa. Es que la conductora de televisión se muestra muy auténtica y a pesar que no tiene un bronceado caribeño, se la ve como una de las mujeres más bellas de estos lados. Esperemos que nos siga delatando con esas fotos.