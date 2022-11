Trabajó como cargador en La Merced para no morir de hambre y logró triunfar en el Cine de Oro

El Cine de Oro en México fue una de las épocas más importantes para la industria cinematográfica. Durante espe periodo, surgieron grandes estrellas como Pedro Infante, Cantinflas y otras estrellas internacionales que llegaron a México para convertirse en galanes o vedettes de la pantalla grande.

No solo los actores mexicanos brillaron, también lo hicieron los extranjeros como Wolf Ruvinskis, originario de Riga, Letonia. Él vivió en Argentina por un tiempo, pero su padre murió tras el largo viaje que realizaron en barco. Por ello, desde los 17 años era un joven que organizaba peleas de box, también fue jugador profesional de futbol por su paso por Colombia.

Sin embargo, no fue hasta que llegó a México con la idea de cumplir el sueño americano que logró convertirse en actor del Cine de Oro de la forma más inesperada. Y es que, un pleito callejero lo llevó a debutar como luchador libre en la Arena Coliseo, con su gran atractivo físico se le abrieron las puertas de la pantalla grande.

Wolf Ruvinskis, la estrella del cine que fue un simple cargador

Al llegar a México, Wolf Ruvinskis buscaba cruzar a Estados Unidos, pero no logró hacerlo por falta de papeles. Desestimó sus planes y tuvo que trabajar en la Merced, ahí, el actor se desempeñó como cargador para poder sobrevivir. No fue hasta que tuvo una pelea callejera que encontró su oportunidad para ser una estrella.

El doctor que lo atendió, tras resultar con la nariz rota, vio su potencial como luchador y lo ayudó a debutar en la Arena, peleando contra figuras como el Santo y Blue Demon. Y, aunque no era considerado un gran galán, su gran físico atrajó la atención y logró iniciar su carrera en la película "No me defiendas, compadre", con Germán Valdés 'Tin Tan'.

Sin embargo, Wolf Ruvinskis no quería depender de las ganancias del Cine de Oro, aunque hizo varias películas durante décadas como el personaje de un campesino y estuvo nominado al Ariel como "Mejor Actor de reparto", la estrella de Riga decidió abrir su propia cadena de restaurantes kosher de comida judía.