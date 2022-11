La ex de Maluma eleva la temperatura de espalda ante la cámara y con ajustado traje de baño

Maluma tuvo un fin de semana bastante particular y es por su participación en la copa del Mundo Qatar 2022. El colombiano fue uno de los pocos cantantes latinos que accedió a ir al evento deportivo y no fue recibida bien esa noticia por sus detractores donde se burlaron de él y es más, el cantante tuvo que abandonar una entrevista en vivo.

Ahora, Natalia Barulich (la ex pareja del colombiano) subió una infartantes fotos a su cuenta de Instagram donde vuelven a dejar mal parado al artista. Es que nadie puede dejar de pensar porque Maluma dejo ir a tan bella mujer donde ningún hombre o mujer puede dejar de verla cuando pasa por al lado de alguien.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

Aparentemente, la ex de Maluma hizo una campaña con traje de baño para la marca Gucci y pues, no dudo en compartirla con sus más de 4 millones de fanáticos de la red social Instagram. En las imágenes, se la ve de rodillas, parada y hasta mostrando la parte de debajo de la bikini donde muestra toda su belleza y creatividad.

Con este posteo de 4 fotos, Natalia Barulich ya recibió en menos de una hora 48 mil like con un centenar de comentarios. Lo que más causo gracia a varios fans, fue que las imágenes fueron subidas desde Dubái y por eso varios comentaron por sus ex. Algunos mencionaron al cantante pero otro al futbolista brasileño, Neymar.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

Para los que no sabían, la modelo no solo es la ex de Maluma sino también, de la estrella brasileña. Cuando los fanáticos hablaban de ellos en las fotos, es porque los dos se encontraban en el Mundial de Qatar y por ende, muy cerquita de Dubái donde esta Barulich. En definitiva, los dos se están perdiendo de estar con esta bomba global.