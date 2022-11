A la orilla del mar, la hermana de Karol G paraliza la red con ajustado traje de baño

Katherin Giraldo es una mujer de 28 años, empresaria, influencer y modelo y que se destaca por su increíble belleza. Además, es reconocida por ser la media hermana de la exitosa cantante colombiana Karol G, con quien de paso, no tiene una buena relación. A través de sus redes sociales, se encarga de demostrar que no tiene nada que envidiarle a la Bichota y enamoró a todos desde el mar usando un ajustado traje de baño que causó furor.

Como Katerin Giraldo ha querido despegarse de la fama de su hermana, ha realizado su carrera como empresaria, por lo que es una destacada estilista, creadora de contenido digital, colorista profesional. Además, ha incursionado en el último tiempo en el modelaje y ha logrado acumular una importante fortuna gracias a que es dueña de su propia línea de café y ropa interior para mujeres, las cuales es ella misma quien promociona. En su labor de embajadora, ha realizado publicidades para importantes marcas.

Katherin Giraldo es empresaria y modelo. Fuente Instagram @katheringiraldo19

Katherin Giraldo es hija de Guillermo Guiraldo y por ende, es hermana de Karol G. Pero la relación con la cantante no es del todo cercana y desde hace un tiempo que ya no tienen ningún tipo de relación. En tanto, la intérprete de ‘Provenza’ deslumbró a todos en la ceremonia de los Latin Grammy y pese a no llevarse ninguna estatuilla, enamoró a todos con su outfit y cantando sus mejores hits.

A través de su cuenta de Instagram donde acumula más de 140 mil seguidores, Katherin Giraldo se encargó de demostrar que no tiene nada que envidiarle a su hermana y enamoró a todos con un ajustado traje de baño desde la orilla del mar. La media hermana de Karol G se llevó todas las miradas y recibió miles de halagos.

La hermana de Karol G enamoró a todos desde la playa. Fuente Instagram @katheringiraldo19

Katherin Giraldo demostró que no le teme a desafiar los límites de restricción de la red social de la camarita y está al borde la censura con posteos que causa furor y genera que se lleven todas las miradas. En uno de sus últimos posteos, la hermana de Karol G presumió sus increíbles curvas desde la alberca luciendo un ajustado traje de baño.