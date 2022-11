La película líder de terror siniestro en Netflix que debes ver si te consideras de mente y estómago fuertes

“Historias de miedo para contar en la oscuridad” es una de las películas que regresó para aquellos que gozaban de algunos clásicos llenos de adolescentes, promete conquistar a un público con escenas que te erizarán la piel e invadirán tus pesadillas.

“Scary Stories to Tell in the Dark”, por su título en inglés, nos lleva directo a los clásicos de terror siniestro en los que algunos personajes aterraban a un grupo de adolescentes, algo que no pasa de moda y continúa haciendo saltar al más valiente de su cama o incluso generando pesadillas al apagar las luces de la habitación.

En esta cinta se lleva al espectador a una pequeña ciudad de Estados Unidos en una de las temporadas favoritas, Halloween. Se trata de una historia en la que los personajes de Stella, Auggie y Tommy preparan todo para una noche llena de terror, sin imaginar lo que sucedería en realidad.

Una cinta con magia de Guillermo del Toro

La cinta de 2019 está dirigida por André Øvredal, a partir de un guion coescrito por Dan y Kevin Hageman y producida por Guillermo del Toro, considerado uno de los realizadores y escritores de terror más destacados a nivel global.

La película disponible en Netflix e ideal para ver en Día de Muertos presenta todo tipo de monstruos con aterradoras características físicas, pero sobre todo con energía aterradora y oscura que sin duda traspasa la pantalla y por momentos parece que está a punto de romper la cuarta pared.

Esta es una coproducción internacional de Estados Unidos y Canadá, está protagonizada por Zoe Colletti , Michael Garza , Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams , Dean Norris ,Gil Bellows y Lorraine Toussaint. Es de mencionar que esta valiosa producción fue bien recibida por los críticos e incluso recibió elogios por sus representaciones de las características de terror de su material original y recaudó 106 millones de dólares en taquilla, por lo que fue considerada un éxito del género.

