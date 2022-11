Iván Sánchez y José Pastor reviven el mundo de Miguel Bosé en su bioserie

La vida de un cantante o una celebridad parece color de rosa, miles de personas las desean porque viajan en vuelos privados, pueden pedir lo que quieran y conocer cualquier parte del mundo cuando lo deseen, sin embargo, hay todo un mundo de claroscuros detrás de todo eso y eso es lo que Iván Sánchez y José Pastor tratan de contar de la historia de Miguel Bosé.

Pese a que el intérprete trabajó de cerca con los guionista de este proyecto, a sus protagonistas les fue difícil profundizar en su vida y conocerlo, porque noticias sobre la estrella hay miles, pero sobre Miguel, la persona común y corriente, hay pocas, por eso tras leer el material, lo admiraron aún más.

“Si hay algo con lo que me identifico con él es con la perseverancia en hacer lo que él siempre ha querido hacer. Aunque yo creo que nosotros la tuvimos más fácil porque he tenido mucho apoyo de la gente que me rodea”, contó Sánchez, quien da vida a la etapa adulta del cantante.