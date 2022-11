Ella es la hermana de Karely Ruiz que triunfa en internet y pocos conocen

Mostrándose como una joven tímida que no rompe ni una mosca Alex Ruiz, es la hermana menor de Karely Ruiz de quien quizá no sabías hasta hoy, ya que no es tan popular como su consanguínea en redes sociales o en OnlyFans, cuenta para adultos donde la regiomontana sube su contenido por una suscripción de solo 16 dólares al mes.

Las heramanas más populares de internet Foto: IG @aleruiz.mx

Y es que ambas hermanas muestran diferentes personalidades; una totalmente atrevida, que no le teme a las cámaras y a enseñar un poco de más, mientras que Alex, es totalmente introvertida y reservada, aunque ambas tienen sus cuentas de Instagram verificadas con la diferencia de que Karely cuenta con más de siete millones de seguidores, mientras que su hermana menos solo acumula poco más de 700 mil.

¿Seguirá sus paso?

Sin duda, "el que arriesga, gana", y "el que enseña, vende", así ha sido la carrera de Karely, quien constantemente muestra su día a día en redes sociales, desde acciones altruistas, hasta verla con haciendo algún tipo cosplay y compartiéndolo en su perfil, del que recibe todos los días, miles de "Me gusta".

Karely sube contenido todos los días Foto: IG @karelyruiz

Por otra parte, el caso de Alex Ruiz, quien a pesar de ser una de las hermanas de influencers más famosas de México, no hay mucha información sobre ella, ya que con apenas 15 años de edad, prefiriere tener su vida privada y lejos de los reflectores, al menos hasta cumplir los 18 años, donde podrá tomar sus propias decisiones y poder seguir los pasos de Karely.

Alex Ruiz es más reservada con su vida privada Foto: IG @aleruiz.mx

Ale y Karely Ruiz, belleza heredada

Cabe destacar que Alex Ruiz, tiene un gran parecido con la también modelo de OnlyFans, ya que, al ser menor de edad, podríamos decir que son casi hermanas gemelas y evidentemente se notan los genes hereditarios de la belleza que poseen ambas; hermosas y de cuerpo espectacular.

Karely y Alex heredaron la belleza de su mamá @aleruiz.mx

Pese a tener miles de seguidores en Instagram, a Alex no le gusta posar demasiado en redes sociales; sin embargo, cuando lo hace, nunca faltan los elogios sobre lo bella que es con su respectivo click en el botón de "Me gusta", o le piden que suba más contenido e incluso, algunos exigen a la joven quinceañera que abra su propia cuenta de OnlyFans como su hermana y no solo comparta sus historias de Instagram.

No tiene mucho que Alex subió en su cuenta oficial de TikTok, bailando junto a Karely con la canción que es trend en la red social, "Hit you with the blick", mostrando su escultural figura de gimnasio, bailando de manera sensual, en la que se puede apreciar que Ale prefiere aparecer poco tiempo ante las cámara, mientras que Karely se lleve todo show de este famoso video que se ha hecho tendencia viral

Alex Ruiz podría seguir los pasos de su hermana Foto: IG @aleruiz.mx

Muchos fans de las hermanas Ruiz, esperan que Alex continúe los pasos de Karely, ya que juntas podrían hacer una buena mancuerna y crear contenido que las lleve a la cima, lo cual indudablemente, ambas tendrían una remuneración económica igual o mayor a la que posee la famosa Tiktoker y creadora de contenido para adultos a nivel nacional y seguir ayudando a quien más lo necesite con las acciones que realiza la joven de 22 años en su natal Nuevo León.

Ambas podrían ser las creadoras de contenido más famosas Foto: IG @aleruiz.mx

SIGUE LEYENDO

FOTO | Karely Ruiz derrocha belleza con revelador vestido con aberturas estilo Barbie

Video: Karely Ruiz debuta como modelo y tropieza en plena pasarela

FOTOS: así quedó Karely Ruiz tras aparatoso accidente automovilístico, "pasó lo que no queríamos"