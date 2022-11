Divorcio y cáncer: El calvario que ha sufrido Rebecca Jones en los últimos años

Este miércoles 2 de noviembre, se reportó a la actriz Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia en el Hospital ABC Campus Observatorio de la alcaldía Álvaro Obregón, además, se informó que su estado de salud es delicado y necesitaría donadores de sangre.

Mala racha desde su diagnóstico

Tras haber sido diagnosticado en 2017 con cáncer de ovario, la actriz de telenovelas había vencido esta enfermedad en 2019, incluso, circulaban los rumores de que un nuevo tumor maligno afectaría su útero; sin embargo, Jones reveló que se encontraba bien de salud, desmintiendo así cualquier noticia falsa sobre su estado de salud en ese entonces.

La actriz habría sido detectado con cáncer de ovario en 2017 Foto: Especial

Asimismo, en una entrevista para Me lo dijo Adela en El Heraldo de México, la querida actriz aseveró que ella había logrado superar este mal aunque estaría en contante vigilancia al menos por cinco años, esto para evitar y prevenir que pudiera regresar u otra situación que complicara su estado de salud

Divorcio con Alejandro Camacho

Tras 26 años de estar casado con el actor Alejandro Camacho, Rebecca Jones decidió separarse de uno de los villanos más queridos de la televisión mexicana en 2011, hecho que dejó sorprendidos a todo el mundo del espectáculo, puesto que frente a las cámara se dejaban ver como una de las parejas más sólidas del entretenimiento.

La pareja se separó en 2011 Foto: Especial

El motivo de su divorcio, según la actriz de teatro fue el no complacer más a su público de seguir con Camacho, quienes los veían como un ejemplo a seguir y una de las más mediáticas del mundo de la farándula, aunque ya no se sentía a gusto con él.

Sin embargo, tras 10 años de sus separación, fue en este año que su Jones preocupó a todos cuando Camacho aseguró que su exesposa había recaído en el cáncer que había padecido en 2017, pero la actriz que participó en Cuna de Lobos, desmintió dichas declaraciones y aseguró que él no sabía nada al respecto de su vida, ya que él no vive junto a ella, por lo que no tiene información de ese tema.

“Si le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero que no vive conmigo ni sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes, pero yo soy muy clara”, dijo en una entrevista para Venga la Alegría.

Jones desmintió a su esposo Foto: Especial

Regresa a hospital de emergencia

Como se mencionó anteriormente, la familia de la madre de Maximiliano Camacho, busca donadores de sangre tipo "A-" u "O-", quien se encuentra en la calle Sur 136, número 116 en la colonia Las Américas, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y su estado de salud es estable aunque está delicada

La actriz está siendo atendida en un hospital del sur de la CDMX Foto: Twitter @PacoZeaCom

Durante el programa Ventaneando, la periodista Paty Chapoy, argumentó que visita al hospital se debió a una infección, sumado al exceso de trabajo que tuvo durante las grabaciones de una telenovela en Los Cabos, California Sur, lo que debió bajar sus defensas y se contrajo una infección en los pulmones, razón por la que al fin decidió internarse en un nosocomio privado para atenderse.

SIGUE LEYENDO

Rebecca Jones aclara que no tiene cáncer; pide no creer en Alejandro Camacho: "No tiene porqué opinar"

No voy a morir de cáncer sino de vieja, Mhoni Vidente ya me lo aseguró: Rebecca Jones

Rebecca Jones recae en el cáncer, así lo confirmó su exesposo Alejandro Camacho