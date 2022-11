La influencer Yeri Mua enciende TikTok al bailar con diminuta pijama

La influencer Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, se volvió tendencia de nueva cuenta al bailar sensualmente en un TikTok, además de lanzar un fuerte mensaje de amor propio. Como era de esperarse, los fans, que suman más de 4 millones en la plataforma, rápidamente llenaron la caja de comentarios con cientos de halagos para el atuendo de la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz.

Mua sacó sus mejores pasos con una ceñida y diminuta pijama que consistió una blusa ombliguera y un mini short color azul estilo de la década de los años 90 con detalles fucsia y un estampado muy colorido. Y en un texto sobrepuesto escribió: “Estoy en la etapa de ‘YO SOY MI PRIORIDAD’ y si vienes a estorbarme o frenarme no vengas a quejarte después por que te hice a un lado”. Para completar su outfit llevó dos chongos y dos mechones sueltos hacia el frente, con sus labios rojos.

La habían castigado

Hace unas semanas TikTok la castigó y no podrá volver a hacer transmisiones en vivo porque su vestuario le jugó una mala pasada y enseñó de más, lo cual está estrictamente prohibido en las políticas de la plataforma. Fue la propia Mua quien dio a conocer lo ocurrido.

Siempre causa polémica. Foto: Especial.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre. Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre. Pues ni modo...”, contó.

La discriminaron por bonita

Hace un par de meses, Yeri estuvo en boca de todos, porque reveló a sus seguidores que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la había discriminado por ser bonita, luego que acudiera a una cita para recibir su credencial de elector. Ella sostuvo que su imagen había sido editada para que se viera fea, por lo que quiso exhibir el resultado final.

También es modelo. Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

Maya Nazor mueve sus curvas en entallado jumpsuit con revelador escote

Marian Franco: 5 looks en lencería de encaje con los que desafía la censura