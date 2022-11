Bianca Marroquín incursiona en el cine de terror

Tras 20 años conquistando Broadway con el musical de “Chicago”, Bianca Marroquín se tomó un descanso para explorar en otras áreas y ahora debuta en el cine de terror con la película “Flesh and blood”, una producción estadounidense en blanco y negro donde ella es el monstruo.

“Hace unos meses filmé una película, mi primera de terror, donde yo soy el monstruo. Es en blanco y negro, y dentro de todo este horror hay muchísima belleza. Estoy bien orgullosa de la historia; recientemente hablé con la directora y escritora Sarah Nixon y me dijo que saldrá aproximadamente en marzo. Estoy muy emocionada y quiero hacer más, porque es poner el pie en otro género”, afirmó.

Esta no es la única cinta que ha rodado, hace unos meses trabajó en otro medio y también ha hecho series de televisión, como “Acapulco”, de Eugenio Derbez en las dos temporadas que hay.

La actriz decidió tomarse un descanso del teatro porque quiere pasar más tiempo con su esposo y las cuatro hijas de él, a las que quiere con todo su corazón, ya que considera que la pandemia le enseñó a valorar las cosas importantes. Agradece la invitación para regresar a “Chicago” cada año, pero desea mejorar sus horarios.

“Ahora que estoy casada y tengo a las hijas de mi esposo, tengo una vida más familiar. Me gustaría tener más control y hacer un concierto que me permita hacer mis horarios y tomar la batuta un poco más, en vez de comprometerme con otra obra con el mismo itinerario de ocho funciones a la semana, no verlas nunca y nunca tener sábados y domingos”, detalló.