AMLO reconoce buena relación con Alfredo del Mazo: "No es grosero como otros gobernadores"

Villa de Allende, Estado de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la buena relación que tiene con el gobernador Alfredo del Mazo (PRI), quien, señaló, es recto y respetuoso, y es muy distinto a otros mandatarios estatales que son groseros y majaderos, “pero esos no pasarán, esos no, ya no, ya no”.

Afirmó que cuando se gobierna, en cualquier nivel debe ser para todos los ciudadanos, “¿cuál es nuestro verdadero partido?, México, ¿no es así?, ¿Quiénes son los amos? Los mexicanos.

En la Inauguración de un plantel de la Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, aseguró que se seguirá apoyando a los gobiernos municipales. En el Estado de México, junto con Coahuila, renovarán gubernatura este año.

“Quiero subrayar, tenemos una colaboración estrecha con el gobernador Alfredo del Mazo, estamos trabajando juntos con el gobernador Alfredo del Mazo”, aseveró López Obrador.

“Esto lo hemos hecho de manera conjunta, y hemos estado apoyando, y los vamos a seguir apoyando a gobiernos municipales, al gobierno del Estado de México, porque Alfredo es un gobernante íntegro, recto, respetuoso, muy distinto a otros groseros, majadero, mal hablados, deslenguado, que ya se pueden ustedes imaginar, pero esos no pasarán, esos no, ya no, ya no”, advirtió Ante el gobernador Alfredo del Mazo, afirmó que se debe gobernar pensando en el pueblo.

Subrayó que seguirá el apoyo a los gobiernos municipales

FOTO: Especial

“Ya se tiene que seguir adelante pensando siempre en el pueblo, acuérdense que partido es una parte, partido es una parte, gobierno es todo. ¿Cuál es nuestro verdadero partido?, México, ¿no es así?, ¿Quiénes son los amos? Los mexicanos, todos los mexicanos”, subrayó

El presidente destacó el apoyo que reciben los que menos tienen. “Reciben aunque sea una pequeña porción del presupuesto Público que es dinero de todo el pueblo, eso es la transformación, esto es lo que se ha venido haciendo, ya no va a atender nada más a los de arriba, a la oligarquía rapaz que llevaron al país al atraso”, manifestó.

Alzan la voz por feminicidio de Anayeli

Al inicio del discurso del presidente gritaron “¡Justicia, Justicia!” Por el feminicidio de Anayeli Bartolo, de 24 años. Su exesposo, Jorge Adán, la mató el 29 de octubre de este año. Su familia exigió que se atienda el caso ya que el presunto feminicida está libre.

El secretario de Gobierno del Estado de México, Ignacio Beltrán, le dijo a los familiares de Anayeli que los recibirían hasta el martes y les pidió bajar las pancartas. Raquel Sosa Elízaga, directora general del Organismo Coordinador del programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, expresó que “desde luego nuestra simpatía, por la causa de injusticia que se solicita por esta muchacha que trágicamente perdió la vida recientemente, Toda nuestra simpatía”.

SIGUE LEYENDO:

Jorge Romero celebra el regreso de Va por México: “Todo va por buen camino y con buen ritmo”

El PRD llama al PAN y al PRI para definir una candidatura legítima en el Edomex

Hamlet Almaguer prevé que la oposición impugnará Reforma Electoral y Plan B: “Son cínicos”