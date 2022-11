Alfredo Adame se lanza a OnlyFans con Sabrina Sabrok, esto se sabe

Luego de que hace unos meses Alfredo Adame abriera la posibilidad de incursionar en OnlyFans ahora parece que sus planes se harán realidad y se lanza a la plataforma de contenido exclusivo con Sabrina Sabrok, quien le ayudaría al polémico ex conductor de Hoy y galán de telenovelas a conquistar la popular red social que ha causado tanto furor a nivel internacional desde que se estrenó entre las redes sociales.

Hace unos meses el actor confesó en un Facebook Live con sus fanáticos que una amiga le habría ofrecido hacer contenido para la plataforma de fotos y videos, algo que no descartó, pues dijo no tendría nada de malo: "A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera… ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25", explicó.

Alfredo Adame llega a OnlyFans

Aunque en ese momento no se concretó nada, en los últimos días la noticia de que Adame se lanza a OnlyFans ha quedado confirmada por el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, que en una charla para Fórmula Espectacular comentó que luego de hablar con la playmate y voluptuosa actriz, Sabrina Sabrok, ésta le reveló que Alfredo es uno de los famosos que firmó contrato con su productora de contenido para adultos.

Alfredo Adame llegaría próximamente a OnlyFans. Foto: IG @adamereacciona

"Alfredo Adame, ahora que va a tener OnlyFans, va a grabar con su novia y Sabrina va a ser su productora, porque va a crear su propia casa productora", explicó Cuevas, quien también es reportero del matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría" y actualmente uno de los integrantes que pelea por un lugar en la segunda temporada de la competencia "¡Quiero Cantar!", del mismo programa.

"Me confirmó que Alfredo Adame va a ser uno de sus talentos, ya firmó con la tía Sabrina y su casa productora", se escucha decir a Gabriel, con lo que quedaría confirmado que el polémico ex conductor y actor de telenovelas se lanza a la plataforma en la que han tenido tanto éxito algunas celebridades como Yanet García, Karely Ruiz, Celia Lora y Sugey Ábrego, de quienes se saben suman miles de seguidores.

Hace unos meses, cuando Adame habló del tema, explicó que era una amiga quien le habría hecho la propuesta. "Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: 'Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo', o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos", y aunque no ha vuelto a dar declaraciones al respecto, quizás muy pronto de la nota con su lanzamiento en la popular plataforma.

