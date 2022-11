3 Dramas coreanos para ver este fin de semana en Netflix y no salir de casa en este puente

Las series de streaming son una buena opción para armar un maratón y no salir de casa. Netflix es una de las principales plataformas de entretenimiento que te ayudarán a no aburrirte si no tienes planes para el fin de semana. Checa estos doramas coreanos que no pararás de ver.

Y es que, este lunes será puente por el 20 de noviembre, además de la inauguración del mundial de futbol en Qatar. Por lo que si no quieres salir, aprovecha para disfrutar de los mejores K-Dramas de Netflix, cuyas historias te harán pegarte a la pantalla para descubrir el final de la historia. Sigue a un ángel que no debe enamorarse de un humano, a un asesino en serie que oculta una gran verdad y una joven que pierde al amor de su vida durante muchos años.

3 Doramas coreanos que puedes ver todo el fin de semana

La última misión del ángel

Drama coreano que puedes ver en Netlix. Sigue la vida de una joven bailarina de ballet que pierde a sus padres y que recibe una gran herencia. Por miedo a que la gene que la rodea solo busque su dinero, se vuelve una mujer arrogante y aislada. Por otro lado, está un joven ángel que siempre se mete en problemas, por lo que su última misión es encontrarle el verdadero amor a la chica que debe cuidar, pero en su lugar se enamoran entre sí.

Flor del mal

Para que no salgas de casa, esta serie es para ti. Sigue la vida de una detective que está tras la pista de un asesino en serie que reparece después de mucho tiempo. Ella tiene una hija y un esposo aparentemente perfecto, pero el hombre oculta un gran secreto de su pasado que podría salir a la luz, pues el mal podría estar más cerca de lo que la mujer cree.

Una chica del siglo XX

Dorama que te hará llorar a mares, sigue la vida de una joven cuya mejor amiga sufre del corazón y le pide ayuda para investigar al chico que le gusta. El problema es que la protagonista lo confunde con el mejor amigo de este y estudia a la persona equivocada mientras se enamora del verdadero chico sin saberlo. Por ello, decide renunciar a sus sentimientos y años después descubrirá una horrorosa verdad.

