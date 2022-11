Desde el balcón, Tábata Jalil sube la temperatura con una ajustada minifalda

Tábata Jalil está subiendo su perfil día a día en las redes sociales. La conductora de “Venga la Alegría”, disfruta mucho mostrar sus piernas a todos sus fanáticos donde se atreve a usar atuendos que la hacen lucir esplendida. Muchos ya han dicho que es la reina de los look cortos ya que no ha deja uno sin ponerse.

Fue en Instagram donde la reportea de la TV Azteca luce su outfit de coqueta minifalda con el que presumió sus torneadas piernas de infarto. El poder mostrar este look, hace que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble en cualquier temporada, pues aunque el otoño ya llegó, estas prendas se pueden usar todo el año.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Esta producción de fotos que subió Tábata Jalil, son 5 imágenes donde se la ve como si estuviera en una especie de balcón. Con una remare muy clásica negra pero con una minifalda con círculos que con solo verla, lo dice todo. Cada pose que uso en las fotos, fueron aplaudidas por fans y amigos de la periodista.

Acompañando las imágenes, la reportera escribió en el Instagram: “Estamos hechos de todas esas veces en que decidimos no rendirnos…ánimo!!!!!!!” y por supuesto no tardaron en llegar los like y comentarios. Para que te des una idea, en tan solo 3 horas de haber publicado esas fotos sensuales, logro más de 30 mil me gusta.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Sin dudas que Tábata Jalil se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con este look lo confirma, al combinar una prenda con el estampado en tendencia, con un top de maga larga estilo ombliguera y botines.