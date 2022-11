Netflix: la película que conquista a los más valientes, tiene escenas paralizantes y es basada en exitoso libro

Si eres de las personas que disfrutan salir de su zona de confort y de la rutina a través de diversas producciones que los saquen de la rutina, la cinta en Netflix que te recomendamos a continuación sin duda podría superar tus expectativas, esto especialmente si eres amante de las emociones fuertes, pues se trata de un filme de terror y drama intenso.

Su elevado nivel de riesgo en cada escena es tan elevado que incluso esta cinta cuenta con la clasificación “R”, se trata de la película “The Girl with All the Gifts”, cinta que actualmente se posiciona dentro del listado de las 10 producciones más vistas en México dentro de la empresa con sede en Los Gatos, California. Se trata de un filme británico de terror de ciencia ficción posapocalíptica que ha causado sensación entre los usuarios debido a sus fuertes, sangrientas y perturbadoras escenas.

Una cinta que no te debes perder en Netflix

Este filme, por su título en español titulado “La chica de todos los regalos” es una novela de ciencia ficción de Mike Carey, publicada en junio de 2014 por Orbit Books. Se basa en su cuento “Iphigenia In Aulis”, nominado al premio Edgar en 2013, y fue escrito al mismo tiempo que el guion de la película. Dicho largometraje fue lanzado en el mismo año y está dirigido por Colm McCarthy.

La producción que actualmente triunfa en este sitio de streaming es protagonizada por Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close y Sennia Nanua. Su historia se desarrolla en un futuro distópico luego de un colapso de la sociedad luego de que la mayor parte de la humanidad es destruida por una epidemia de hongos.

Mientras corre la cinta, el espectador se adentra en la lucha de un científico, un maestro y dos soldados que se embarcan en un viaje de supervivencia con una joven especial llamada Melanie, quien a pesar de representar un reto para el equipo, podría convertirse en la salvación definitiva de la raza humana.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La primera película de Netflix sólo para adultos que fue un rotundo fracaso por este desconcertante motivo