Yuliett Torres reveló lo que le ofrecen los jugadores de fútbol por una cita

La tapatía, Yuliett Torres gracias a su trabajo en la página Only Fans, está acostumbrada a que mostrar su cuerpo, hablar de sus citas y soltar la lengua cuando sus seguidores le dejan preguntas en las cajitas de preguntas de Instagram. Only Fans es una plataforma donde las modelos suben contenido para adultos en la medida que quieren y pueden, eso lo manejan ellas. Obvio que si suben mucho contenido, más dinero van a recibir.

Yuliett es tan hermosa, que rápidamente obtuvo muchos seguidores en esa plataforma, así como los obtuvo en Instagram, perfil que cuenta con 10.3 millones de seguidores y en el que comparte más cosas de su vida íntima e interactúa con sus fans.

En esta ocasión, la modelo, se tomó un rato para contestar las preguntas de sus seguidores, y entre más de 10 preguntas que compartió, llamó la atención una en particular. Un seguidor preguntó: ‘’Algunas ves un jugador de fútbol o de lo que sea te ha ofrecido dinero por una cita’’. Y entre risas de nervios decidió contestar.

Sus declaraciones dejaron algunos puntos sueltos, pero respondió sobre el precio: ‘’Si me escriben bastante, de hecho, me acaban de escribir ahorita. Me escriben, pero no me ofrecen dinero por una cita, me ofrecen pagarme el viaje para ir a donde ellos están o que vienen a conocerme’’. Después agregó detalles de los personajes que le hablan: ‘’No solo me hablan futbolistas, cantantes, compositores, actores, mucha gente, pero yo creo que es normal ¿no?, a todas las chavas nos escriben, por eso ni me hago ilusiones, ni les voy a decir nombres tampoco.’’ Cerró el video con una inscripción que decía: ‘’Así son todos’’.

Yuliett Torres en la transmisión de Elo Podcast.

Yuliett Torres estuvo en estos días en una transmisión de ‘’Elo Podcast’’ y confesó varias de sus fantasías para quienes las estuviesen escuchando en el momento, y para quienes se lo perdieron, publicó un fragmento en su perfil de Instagram. Aparte, en esta misma red social suele subir fotos de producciones en las que deja ver mucha piel, sin infringir las normas de la comunidad.