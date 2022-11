Gracie Bon: la amiga de DanyanCat que desafía la censura como modelo curvy y conquista OnlyFans

La historia de Gracie Bon es una de las muchas que rodean la polémica plataforma OnlyFans, en la que muchas famosas comparten contenido exclusivo para mayores de edad, en México destaca la gamer DanyanCat, quien hace unas semanas posó junto a su amiga de origen panameño, la cual destaca en las plataformas digitales por ser una modelo curvy que desafía la censura con sus atrevidos looks.

Fue a principios de octubre cuando la mexicana posó con Gracie Bon y WindyGirk, con quienes también hizo una sesión para la red social que ha causado furor en los últimos años, y gracias a la que muchas mujeres que antes eran desconocidas han obtenido mucha popularidad, así como ingresos millonarios, como es el caso de Karely Ruiz, una de las más seguidas y queridas en dicha plataforma.

Gracie posó con DanyanCat y WindyGirk. Foto: IG @graciebon

¿Quién es Gracie Bon?

Gracie Bonilla, nombre real de la originaria de Panamá, es una de las influencers más famosas en las redes sociales, que ganó fama a principio de 2020, durante la pandemia que se vivía por el Covid-19, cuando comenzó con 800 seguidores en Instagram y actualmente tiene a 2.1 millones de admiradores, con quienes se ha sincerado con respecto al sobre peso, pues reveló que pesaba casi 300 libras (poco más de 130 kilos" y se sentía descuidada, por lo que incluso su expareja la rechazó.

"Hola, soy Gracie y aquí muestro mi lado cachondo que no verás en ningún otro lado aquí puedes esperar todos mis nudes y sextapes. Me encanta complacer a mis fanáticos, publico todos los días y respondo todos mis DM, me gusta el cosplay y vestirme, ¡nos divertimos! ven a jugar conmigo", es su presentación en OnlyFans, red en la que cobra 9.99 dólares al mes, casi 200 pesos mexicanos.

La guapa modelo conquista OnlyFans. Foto: IG @graciebon

La guapa modelo de talla plus se muestra actualmente con seguridad y confianza, y dedica mucho de su tiempo en las redes sociales a consentir y complacer a sus millones de fans, quienes ha confesado en entrevistas que le piden que haga cosas un tanto extrañas, aparte de videollamadas y chats que tienen un costo extra, como comer frente a ellos o que se ponga cierto look.

La curvilínea joven también contó en su cuenta de lnstagram que además de ser influencer obtuvo título de ingeniera, revelando que aunque es asalariada, con las redes sociales genera otros ingresos. "Graduarse es un logro enorme independientemente que mucha gente pierde el tiempo criticando, que por lo que hace en OnlyFans, que porque uno muestra o es gordo, pues yo aquí estoy graduándome", comentó.

Gracie también aconseja a las mujeres que estudien, inviertan su tiempo o pongan un negocio. Aclaró que empezó sus estudios antes de mostrarse en la plataforma de contenido para mayores de edad, pero que sus seguidores fueron una motivación para terminar su carrera, por lo que se siente agradecida.

Se confirma como una sensual chica curvy. Foto: IG @graciebon

