Desde el mar: Alison, hija de Marco Antonio Solís demuestra porqué es la embajadora de la belleza latina

Marco Antonio Solís es uno de los cantantes más importantes de toda América Latina que ha sabido conquistar a todo su público gracias a sus éxitos. El Buki tiene una trayectoria de 40 años en la música no solo como solista sino como líder de Los Bukis, agrupación que regresó para celebrar los 25 años. Por otro lado, el artista es conocido por tener una gran familia que siempre están llevándose todas las miradas, como es el caso de Alison Solís, la hija menor del compositor.

A sus 62 años, Marco Antonio Solís confirma que está más vigente que nunca y que su momento no podía ser mejor, teniendo en cuenta que luego de unos conciertos en Europa, emprendió un tour por Latinoamérica. Uno de los grandes rumores que rondan la vida del artista es que asesinó a una mujer y por eso estuvo en prisión. El intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ fue entrevistado hace algunos años por una periodista argentina y expresó: “No sé de donde han sacado eso. Nunca he tenido una historia así y menos tan trágica”.

Por otro lado, el Buki es conocido por tener una gran familia, debido a que disfruta de su matrimonio con Cristy Solís y de la buena relación que tiene con su hija mayor, Beatriz Solís y de la devoción que tiene con Alison Solís y Marla Solís. Todas las hijas del cantante han decidido seguir el camino de su padre y se han dedicado a la música.

Alison Solís tiene 23 años y en su cuenta de Instagram tiene más de 190 mil seguidores y allí demuestra no sólo su talento para la música, sino también la belleza que heredó de su madre. La joven enamoró a todos desde el mar con un look donde dejó ver su increíble figura y el cual lo acompañó con un mensaje motivador: “Lo que amas vive dentro de ti, lo que odias vive adentro de ti”.

Alison Solís enamoró a todos desde el mar. Fuente Instagram @alisonsolis_

El debut musical de Alison Solís se dio en 2018 cuando lanzó junto a su hermana la canción ‘Extrañándote’ y en los últimos meses, las hermanas se unieron para reversionar un clásico del Buki ‘¿Dónde estará mi primavera?’. Por otro lado, la joven no desaprovecha la oportunidad para demostrar que es una de las mujeres más lindas de América Latina.