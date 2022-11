Del escándalo a OnlyFans: Así es el presente de Patty López de la Cerda vendiendo sus FOTOS

Patty López de la Cerda se ha destacado como conductora en el ámbito deportivo, además es una gran seguidora del Club América y no duda en mostrar la camiseta en sus redes sociales. También ha trabajado en medios especializados y es autora de un audio libro para tener una vida más saludable.

Por ello, ha logrado conservar su figura y belleza con la que ha conquistado a sus seguidores, pero, a pesar de ser una conductora con gran presencia en las redes sociales, las polémicas la atormentaron en el pasado. Patty López de la Cerda ha sido víctima de rumores y escándalos.

Hace tiempo, la conductora Patty López de la Cerda en pleno mundial de Rusia 2018, fue víctima de la filtración de un video privado. Aunque aceptó ser la mujer que aparecía en dicho material compartido de forma ilegal, denunció la violencia que sufrió al ser vulnerada e insultada por dicho clip.

¿Qué ha sido de Patty López de la Cerda? La conductora que triunfa en Only Fans

Patty ha logrado superar las polémicas que la afectaron hace un par de años, pues además de verse vulnerada por un material privado que fue difundido en redes sociales, también fue señalado por rumores de infidelidad tras separarse de su ex exposo Criss Scoponi tras solo seis meses de estar juntos.

Sin embargo, ella ha negado todos los chismes en su contra y se ha enfocado en su carrera, además de ser una de las famosas en la red que ha triunfado en Only Fans. A través de sus redes, Patty López de la Cerda comparte las fotos y videos que comparte con sus seguidores, modelando trajes, faldas y bikinis.

Gracias a su disciplina para tener una vida saludable, la conductora no duda en presumir su belleza en la plataforma de Only Fans, logrando superar los escándalos que la persiguieron hace unos años. Actualmente, cuenta con casi un millón de seguidores en Twitter y medio millón de me gusta con sus fotos y videos.