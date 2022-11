Bellakath y las fotos con las que la intérprete de "Gatita" ha derretido las redes sociales

TikTok se ha convertido en la plataforma perfecta para impulsar la carrera de nuevos talentos en la música, como sucede con Bellakath cuya canción “Gatita” se ha convertido en una de las favoritas de los internautas quienes también han destacado la impactante belleza de la joven arista. Aunque su fama no comenzó en redes sociales y fue buscando el amor como se dio a conocer.

Katherin Huerta, como es el nombre de pila de la cantante, es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su sueño no estaba en las leyes y fue así como decidió seguirlo directo a la farándula con su participación en el reality show “Enamorándonos” donde comenzó su búsqueda por el amor, mismo que más tarde encontró en la música.

Tras su salida del programa de TV Azteca comenzó con un arrollador éxito su carrera en el género urbano y además de “Gatita” su canción “Lluvia de Micheladas” ha logrado conquistar al público, quien al comienzo no logró reconocerla debido a que apareció por primera vez en televisión con una cabellera larga rizada y rojiza que ahora luce lacia y en color castaño, un look alejado de aquel con el que comenzó su paso por el mundo del espectáculo.

Bellakath triunfa en TikTok

‘Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear, una gatita que le gusta el mambo sale a vacilar’, es el coro de la canción que se puede escuchar en cada rincón de TikTok en donde el éxito de algunas melodías resulta efímero, pero logra colocar a los artistas en el ojo del público.

Tal ha sido su éxito que la joven es una de las estrellas que se presentará en el Coca Cola Flow Fest el próximo 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto a otros artistas como Anuel AA, J Blavin, Baby Rasta & Gringo, Guaynaa, Cazzu, Myke Towers y Jhayco que ya gozan de gran popularidad en el género urbano.

“Estoy muy feliz y agradecida que no paro de llorar. Hemos pasado por tantas cosas que finalmente se logró y me da mucha nostalgia (…) He trabajado y luchado por todo y esta noticia sí que me tiene bien mal y feliz a la vez. Mi gente, a tan sólo dos años de carrera musical llegamos a la primera meta. No tengo palabras, ahí los veo para retumbar nuestros hits y con un espectáculo exclusivo que ni se imaginan”, escribió la cantante de 25 años en su cuenta de Instagram.

