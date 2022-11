Alfredo Adame: abogado de sus agresores señala “irregularidades” en las declaraciones del conductor

En septiembre pasado Alfredo Adame sufrió una brutal golpiza afuera de su casa y debido a las fracturas tuvo que ser operado de emergencia. Aunque se negaba a negociar hasta que se garantizara su seguridad, el pasado viernes llegó a un acuerdo económico con sus agresores y les otorgó el perdón, pero el abogado de los dos sujetos indicó que hubo “irregularidades” en las declaraciones del conductor.

En entrevista para “De primera mano”, el abogado Fidel Gómez señaló los agresores de Adame salieron de prisión por una “suspensión condicional del proceso” y en los siguientes seis meses deberán cumplir una serie de condiciones antes de concluir el pleito legal con el acuerdo económico.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del también actor en las que señalaba a sus agresores de “narcotraficantes”, indicó que todo se trató de un “chisme de lavadero” y que uno de ellos es comerciante mientras que el otro es abogado, quienes ahora buscan terminar con el mediático proceso legal.

“Se salió de las manos, se salió de control. Les puedo decir que no fue cierto, la persona sabe que en realidad en la carpeta de investigación dice una cosa y en el juzgado dice otra, muchas cosas eran irregularidades. No quiero decir que es un mentiroso, pero se manejaron muchas cosas que no debieron existir”, dijo.

“Fue para mis chicles”

El abogado Fidel Gómez indicó que se llegó a un acuerdo con la defensa de Alfredo Adame de no aparecer ante los medios, pese a ello el conductor dio detalles del proceso y aseguró que no deseaba dañar a ninguna persona por lo que decidió otorgar el perdón a sus agresores.

“La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie, ellos decían o imploraban que su familia. Uno de ellos acaba de tener un bebé, mi intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”, dijo en entrevista para el matutino “Venga la Alegría”.

Alfredo Adame se negó a dar detalles sobre el monto esputado en el acuerdo compensatorio, pero aseguró que se trata de una cifra simbólica en comparación con lo que ha gastado durante el proceso: “No es ni el 10 por ciento de lo que ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles”.

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame llega a acuerdo económico con los agresores que le dieron golpiza: "Fue para mis chicles"

VIDEO: Alfredo Adame se siente temeroso tras la aparición de extrañas camionetas por su casa

Alfredo Adame se va de fiesta a pesar de que sus heridas no han sanado