Sugey Ábrego, más bella que nunca, paraliza la red con impactante cambio de look

Sugey Ábrego acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus miles de admiradores al aparecer con un nuevo e impactante look con el que lució más bella que siempre, por lo que, “La Reina del VIP” se llevó cientos de halagos con los que pudo confirmar que sin importar cómo luzca o vista siempre será considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.

Desde hace algunos años, Sugey Ábrego se ha caracterizado por teñirse el cabello de un tono castaño y hasta en algunas ocasiones ha coqueteado con el tono rubio con algunas mechas o extensiones, sin embargo, el pasado fin de semana sorprendió a todos sus admiradores al publicar una fotografía con su cabello teñido de un negro más que intenso, por lo que su fotografía causó un gran revuelo en redes.

En la fotografía difundida por la llamada “Reina del VIP”, la actriz y conductora nacida en Tuxpan, Veracruz posó de perfil usando un vestido blanco, el cual, fue ideal para contrastar con el intenso tono negro de su cabellera, la cual, lució completamente suelta y lacia para que se pudiera apreciar de mejor manera.

Sugey Ábrego robó más de un suspiro con su nuevo look. Foto: IG: sugeyabregotv

En su publicación Sugey Ábrego no dio ninguna explicación sobre su cambio de look y solo se limitó a desearle un buen día a sus admiradores, quienes no pudieron resistirse ante su belleza y llenaron de halagos la caja de comentarios de la fotografía de “la exchica del clima”, la cual, en pocos minutos logró acumular miles de likes.

“Estás bellísima”, “Espectacularmente hermosa”, “Tan linda como siempre”, “Como sea eres guapísima”, “La más chula de todas”, “Simplemente divina” y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos que se llevó Sugey Ábrego, quien hace unas semanas atrás también adelantó que realizará algunos cambios drásticos en sus redes sociales, sin embargo, todavía no detalla a qué se refería.

Sugey Ábrego, la única “Reina del VIP”

Con 43 años de edad y más de dos décadas de trayectoria artística, Sugey Ábrego figura como una de las máximas estrellas del momento en la farándula mexicana pues además de brillar en televisión y en teatro, también ha logrado consolidarse como uno de los máximos sex symbols en redes sociales y esto lo ha conseguido gracias a su incursión en la venta de contenido exclusivo, faceta que la hizo acreedora al título de “La Reina del VIP”, el cual se disputó con otras celebridades como Ivonne Montero y Aleida Núñez.

Sugey Ábrego es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: sugeyabregotv

Cabe mencionar que, Sugey Ábrego es muy hermética con lo que sucede en su plano personal, sin embargo, en sus últimas declaraciones ha mencionado sentirse plena, pese a que se encuentra soltera, no obstante, no está cerrada al amor.

