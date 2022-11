Margot Robbie habla sobre la cancelación de “Piratas del Caribe” de Disney: "No quieren hacerlo”

Luego de que Johnny Depp fuera desplazado como protagonista de “Piratas del Caribe” en medio de la intensa batalla legal con su exesposa, Amber Heard, Disney consideró una nueva alternativa para poder continuar con la saga y fue así como más tarde se anunció que Margot Robbie sería la protagonista de una nueva entrega; sin embargo, todo cambió de un momento a otro y el estudio decidió cancelarla.

El actor, que dio vida a Jack Sparrow en la saga, enfrentó problemas legales tras ser acusado de abuso doméstico en 2018 por la actriz de “Aquaman” y debido a ello perdió grandes proyectos, entre éstos la cinta de Disney. Aunque más tarde el jurado falló a su favor luego de un mediático juicio, él declaró que no estaba dispuesto a dar vida al famoso pirata sin importar la suma que le ofrecieran.

Disney candela la cinta de "Piratas del Caribe" protagonizada por Margot Robbie. Foto: IG @margotrobbiety

Ante la salida de Johnny Depp de “Piratas del Caribe” y su rechazo por volver a la franquicia, se señaló que Disney habría contemplado un spin-off del capitán Jack Sparrow pero con versión femenina y con Christina Hodson a cargo del guión, además de que Robbie debutaría como empresaria al involucrarse en la producción.

“No quieren hacerlo”

En entrevista para Vanity Fair, la actriz dejó ver que la decisión se habría tomado desde hace tiempo y aunque no habló sobre el motivo, diversos portales en Estados Unidos han señalado que se trató de una cuestión económica ya que los directivos temían no atraer a una gran audiencia al no tener a los actores principales, además de que algunos fans consideran que le dieron la espalda a Depp al dejarlo fuera.

"Teníamos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace siglos, para hacer una historia protagonizada por mujeres, bueno, no totalmente, pero una historia diferente, que pensamos que podría haber sido genial, pero supongo que no quieren hacerla”, señaló Margot Robbie.

Luego del escandaloso juicio, los rumores de que Disney estaría buscando una reconciliación laboral con el actor no se hicieron esperar y tras el anuncio de Robbie se ha señalado que podría tratarse del regreso de Johnny Depp, quien envió un contundente mensaje durante el proceso legal con el que dejó claro que no estaba dispuesto a dar vida una vez más a su personaje de pirata.

SIGUE LEYENDO:

Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro y Chris Rock juntos en un nuevo filme

Guardaespaldas de Cara Delevingne y Margot Robbie golpean con brutalidad a un paparazzi