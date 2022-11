En 42 países esta película original de Netflix fue la más vista, a nadie le gusta su mensaje, pero debes verla al menos una vez

Ahora solo forman parte de la historia los días de estudiar la guía de televisión o el actor de ir a un Blockbuster a rentar películas, pues actualmente las personas simplemente tienen que sentarse, seleccionar su servicio de transmisión y disfrutar de las horas de entretenimiento disponibles al alcance de un control.

De hecho, es justo decir que los consumidores tienen muchas opciones, ya que las plataformas han comenzado a acumular contenido nuevo y antiguo en un intento por atraer y retener suscriptores y esto ha dado lugar a lo que muchos llaman la Edad de Oro del streaming, donde las plataformas están invirtiendo miles de millones de dólares para crear contenido nuevo y original que los espectadores puedan transmitir exclusivamente a través de su servicio.

Una de las plataformas predilectas a nivel mundial es Netflix, empresa con sede en Los Gatos, California, la cual se ha convertido en la reina del streaming debido a su alta demanda en más de 190 países y ahora la empresa Simple Ghar ha revelado un estudio realizado con los datos de búsqueda web de Ahrefs, en el cual se identificó las películas y programas más populares de Amazon Prime, Apple TV, Disney+, y en lo que corresponde a la plataforma de logo rojo, se ha dado a conocer cuál es la cinta más vista en 42 países.

Se trata de la cinta "Don't Look Up", o por su título en español "No mires hacia arriba", misma que contó con cuatro nominaciones en los premios de la Academia, es decir, los premios Oscar. Esta cinta sigue la historia de Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) es una estudiante de posgrado en Astronomía que al lado de su profesor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), hacen un tremendo descubrimiento que pone en riesgo a todo aquel ser viviente que se halle en la Tierra.

Se trata de un cometa en órbita en el Sistema Solar que tiene el tamaño del Monte Everest. El problema es que comunicar la noticia de un posible exterminio de la vida no es nada fácil, por lo que se verán involucrados en la aventura más extraña de sus vidas.

Esta es una película invita al espectador a la reflexión debido a su destacado argumento y a sus excelentes actuaciones por parte de estrellas de la meca del cine, es por eso que recomendamos al usuario que aproveche estos días de relajación y convivencia para que le des una oportunidad al director Adam McKay, quien está detrás de otros títulos como "Bad Blood", la serie "Kings of America", entre otros.

