“El Capi” Pérez formará parte de famoso reality ¿se va a “La Casa de los Famosos?

Recientemente se dio a conocer que está próxima a estrenarse la nueva temporada de “LOL: Last One Laughing México”, un reality en el que Eugenio Derbez reúne a los mejores comediantes de México en un mismo lugar, todos los participantes tendrán que interactuar con algunas de sus rutinas, parodias o chistes y será triunfante aquel que logre no reír.

“LOLmx” se transmite por Amazon Prime Video y tal ha sido el éxito, que esta será la quinta entrega, el estreno está programado para el 16 de diciembre y además de “El Capi” ya hay varios famosos confirmados para esta nueva competencia.

“Con esta revelación, estamos seguros que la gente se va a quedar el hada. No hay quinta mala, y para muestra la nueva temporada #LOLstars. Estreno diciembre 16 solo en @primevideomx”, escribieron desde la cuenta oficial del reality show, pues cabe destacar que reunirán a pasados contrincantes que no lograron llegar a la final.

El comediante también confirmó su participación y escribió en los comentarios de dicha publicación "Pues vamos a darle raza. Con muchos huevos y poca vergüenza, como siempre”, pues hay que destacar que ya sería la tercera vez que participa y en las anteriores ediciones ha estado a punto de salir triunfante.

Quienes también formarán parte de la competencia son Slobotsky y Ricardo Pérez, quienes juntos conforman “La Cotorrisa”, además de Isabel Fernández, “El Borrego” Nava, Ricardo Peralta”, “La Chupitos” y “El Diablito”, son los que al momento han sido confirmados.

La dinámica del programa de comedia es que es grabado por seis horas continuas y todos están en un mismo lugar, la primera temporada fue “El Escorpión Dorado”, personaje interpretado por Alex Montiel quien se llevó el trofeo, tras derrotar a Alex Fernández.

En la segunda entrega el primer lugar fue compartido por Ricardo O'Farril y Alex Fernández quien llegó por la revancha, la tercera resultó triunfante Coco Celis y en la cuarta Alexis de Anda y Ray Contreras fueron acreedores a un millón de pesos, mismos que donaron a una fundación en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Ahora los fanáticos de “El Capi” Pérez han mencionado que va a buscar nuevamente el titilo y el premio que la risa le arrebató en los pasados momentos, por lo que le auguran buena suerte y una participación productiva, pues cabe destacar que es uno de los personajes con mayor audiencia, solo en Instagram reúne más de 4.2 millones de seguidores que diariamente están al pendiente de las historias que sube a dicha red social.

