Muere Keith Levene, guitarrista y fundador de The Clash

El guitarrista Keith Levene, fundador del grupo británico The Clash, ha fallecido debido a un cáncer de hígado en su casa de Norfolk, en Inglaterra, a los 65 años de edad. Su pareja, Kate Ransford; su hermana, Jill Bennett; y el marido de ésta le acompañaron en sus últimas horas; aseguraron que "murió pacíficamente, en calma, cómodo y amado", según la familia

Además, el deceso fue confirmado por el autor y compositor Adam Hammond. “Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre”, escribió Hammond. “No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos”, escribió.

Nació como Julian Levene. Foto: especial.

¿Quién era Keith Levene?

Keith Levene nació como Julian Levene en Londres y con 18 años fundó The Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantaste Joe Strummer unirse al grupo.

Levene permaneció en los Clash el tiempo suficiente para aparecer en los primeros conciertos y contribuir al surgimiento de algunas canciones célebres. Apenas unos meses después de su debut, el guitarrista fue despedido por "desinterés", pero no antes de contribuir con varios temas, entre ellos "What's My Name", un éxito de la agrupación.

Levene fue uno de los arquitectos de este nuevo sonido, mezclando la energía del punk con el prog rock, lo que permitió ser inspiración de bandas como Red Hot Chili Peppers, LCD Soundsystem, Franz Ferdinand. También, trabajó con Pigface y Red Hot Chili Peppers.

Inspiró bandas como Red Hot Chili Peppers. Foto: especial.

Tras una década de los noventa en la que estuvo bastante inactivo, con el cambio de siglo trabajó con Pigface, y en 2012 dio algunos conciertos en Gran Bretaña y Alemania. En sus últimos años había invertido grandes cantidades de dinero en el mercado de las criptomonedas.

"La gente creía que tenía formación clásica, lo cual era una tontería. Conocía el acorde de mi, y me aventuré en mi menor. Le pusimos la música en bandeja a Lydon. Estaba muy de moda en aquella época y hacía un trabajo realmente bueno", contaba Levene sobre sus inicios en una entrevista ofrecida en 2012.



