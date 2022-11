Mariazel: 3 bikinis coquetos con los que se corona como la más bella

Mariazel es una de las famosas que da clases de moda con sus looks, y cuando se trata de atuendos que son perfectos para la playa o alberca no podía ser distinto, pues la estrella del programa de comedia "Me Caigo de Risa" es una fashionista que no teme a probar con diversos estilos, como lo confirma con estos 3 bikinis coquetos con los que se corona como la más bella de la televisión.

La también actriz es muy activa en sus redes, principalmente la plataforma de Meta, en la que cuenta con 3.6 millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos y videos de sus mejores outfits, con los que enamora a sus fans y se proclama reina de estilo, algo que dejó ver desde sus primeras apariciones en el programa que está conducido por Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy.

Mariazel es la más bella en bikini

En sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta se pueden encontrar una gran cantidad de fotografías de la presentadora con todo tipos de looks, pero definitivamente son aquellos en los que se deja ver con reveladores o coquetos bañadores de dos piezas con los que cautiva a sus millones de seguidores, quienes nunca pierden la oportunidad de halagarla con palabras como "Bella", "Hermosa", "Preciosa" y muchas más.

Mariazel derrocha estilo en bikini. Foto: FB @mariazelzel

Cuando se trata de bikinis, Mariazel es una de las famosas que ha probado con todo tipo de estilos, desde los clásicos en colores neutros como el negro, con diseños de panty de talle alto, hasta los más atrevidos y arriesgados, o los que son perfectos para derrochar estilo, como los de estampado floral, favoritos de muchas mujeres para las vacaciones de verano, pero que nunca pasan de moda.

La presentadora, de 41 años, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las conductoras favoritas del canal de deportes TUDN, por lo que irá a Qatar 2022, se consolida en las redes sociales como ícono de moda para la playa o alberca, pues demuestra con sus atuendos que se puede lucir increíble, a la moda y con lo mejor de las tendencias.

La conductora presume cuerpazo desde la playa. Foto: FB @mariazelzel

La nacida en España, que llegó a México en el año 1987, inició su carrera como niña actriz, cuando estudió en la escuela de actuación y danza de la diva del Cine de Oro, Silvia Derbez, y formó parte de diversas obras de teatro infantiles, así como algunos comerciales de televisión, y hasta fue bailarina del cantante Imanol. En la adolescencia viajó a su tierra natal donde estudió interpretación cinematográfica.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", en el que demostró que es una amante de la moda y se dejó ver con los atuendos mini más chic, mismos que replica en sus redes sociales, en las que también presume su espectacular figura con coquetos bikinis.

Impone estilo con sus coquetos looks. Foto: FB @mariazelzel

