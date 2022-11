FOTOS: Mariazel se luce con atuendo ideal para hacer ejercicio

Mariazel es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo gracias a su talento y simpatía ante las cámaras, algo que lleva fuera de los reflectores en redes sociales donde se ha convertido en un referente de moda y estilo gracias a sus looks relajados. Como el más reciente para hacer ejercicio con el que deleitó la pupila de sus seguidores al tratarse de un ajustado conjunto.

Originaria de España, la conductora se ganó de inmediato el corazón del público mexicano tanto con su talento como por su indudable belleza, ago que no duda en presumir con atuendos perfectos para cada temporada y con los que ha logrado inspirar a sus más de 3 millones de seguidores, quienes la llenan de halagos a través de los comentarios en su cuenta de Instagram, muestra de su gusto por la moda.

Look deportivo de Mariazel. Foto: IG @mariazelzel

Además de su pasión por la actuación y el espectáculo, Mariazel también ha demostrado ser fanática del futbol y ha enfocado parte de su carrera como cronista y conductora en programas de deportes. Es aficionada del FC Barcelona y de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que hacer ejercicio es su secreto para la impactante figura que tiene.

En su más reciente video acaparó las miradas por su habilidad para saltar la cuerda y mostró un poco de su rutina de ejercicio, aunque entre sus seguidores llamó la atención su look deportivo que constó de ajustados leggins en color negro a juego con una cómoda sudadera perfecta para ejercitarse. Lo combinó con una blusa básica en tono lila similar a sus tenis.

Secreto de belleza

La también actriz, de 41 años, realiza deporte y hace ejercicio como parte del secreto para conservar su escultural figura, algo que combina con sana alimentación y otros tratamientos que no duda en compartir con sus fans a través de redes sociales. Fue uno de éstos el que causó gran impacto entre sus seguidores debido a lo doloroso que puede ser y lo poco conocido.

La participante de “Me Caigo de Risa” reveló que sufre de sudoración excesiva, algo por lo que dijo no sentirse avergonzada y deseaba compartirlo ya que algunos de sus seguidores podrían sentirse identificados, por lo que el tratamiento también llegaría a ayudarlos y controlar el mismo dilema que ella tiene.

Rutina de ejercicio de Mariazel. Foto: IG @mariazelzel

"Me van a aplicar bótox, mucho bótox, pero no en la cara, en las axilas porque sudo mucho y no me da pena decirlo, porque seguramente muchos de ustedes también sufren... pero en el bótox está la solución", explicó la actriz.

De acuerdo con MedlinePlus, la hiperhidrosis es una “afección por la cual una persona suda demasiado y de manera impredecible. Las personas con hiperhidrosis pueden sudar incluso cuando la temperatura es fresca o cuando están en reposo”.

