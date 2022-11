La particular reacción de los hijos de Shakira en la despedida de Piqué que da la vuelta al mundo

Gerard Piqué anunció en los últimos días a través de sus redes sociales, el retiro definitivo del fútbol profesional. El defensor español jugó su último partido en el Camp Nou frente a Almería y posteriormente le realizaron un homenaje. Quienes no se perdieron del reconocimiento fueron los hijos que tuvo el deportista con Shakira, pero se mostraron con pocas ganas debido a que también estuvo presente la novia de su padre.

Luego de más de 15 años de trayectoria en el fútbol profesional, Gerard Piqué decidió abandonar el fútbol profesional. Sus últimos años en Barcelona no eran del todo buenos, teniendo en cuenta que no estaba teniendo muchos minutos en el equipo y su rendimiento no era como en los años anteriores. Si bien se dijo que podía jugar en la MLS de Estados Unidos, dejó en claro que sólo iba a jugar en un solo club y ese era el equipo catalán. Además, con la Selección Española fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Piqué anunció el retiro del fútbol. Fuente Instagram @3gerardpique

Pero, el momento personal de Gerard Piqué no era del todo bueno, teniendo en cuenta que confirmó su separación con Shakira y a partir de ahí ambos se vieron involucrados en un escándalo que todavía perdura. Luego, se conoció que el futbolista le había sido infiel a la cantante colombiana con Clara Chía Martí, una joven que trabaja en la empresa Kosmos y con quien ya viviría. Sin embargo, el acuerdo firmado por la ex pareja dice que tiene prohibido convivir con su nueva novia en la casa que construyó con la madre de sus hijos.

Piqué junto a los hijos que tuvo con Shakira. Fuente Instagram @3gerardpique

En el último partido que Piqué disputó en el Camp Nou, luego de la finalización del mismo, el defensa de 35 años tomó el micrófono y habló ante sus compañeros y su afición. Quienes estuvieron presentes fueron los hijos del futbolista con Shakira, Sasha y Milán y de acuerdo a algunos rumores, los niños no estaban del todo felices de estar en ese lugar, sobre todo con Clara Chía Martí, quien estuvo en el campo de juego.

En las redes se viralizó un video en donde se puede ver el momento exacto en el que los hijos de Shakira muestran poco entusiasmo cuando son llamados por Piqué para tomarse la foto post partido. Al parecer, los niños todavía están molestos por la relación que su padre mantiene con Clara Chía.