La conductora de Hoy que fue payasita en fiestas antes de triunfar en la TV

En las filas del famoso programa matutino “Hoy”, de Televisa, han participado todo tipo de personalidades que ahora son considerados íconos de la televisión mexicana. Muchos de ellos no comenzaron sus carreras en la industria del entretenimiento; más bien, cambiaron sus antiguos trabajos por una vida frente a las pantallas.

Uno de estos casos es el de Tania Rincón, la ex reina de belleza que fue payasita en fiestas infantiles antes de llegar a conducir los matutinos más importantes tanto de Televisa como de Tv Azteca.

Tania Rincón ganó el certamen "Nuestra Belleza Michoacán" FOTO: Cuartoscuro

La ahora conductora nació en La Piedad, Michoacán, el 15 de diciembre de 1986. En su juventud estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Católica de Guadalajara hasta el séptimo semestre. Como una alternativa laboral, Rincón se dedicaba a amenizar fiestas infantiles. La faceta como comunicadora ya se percibía en el horizonte. Sin embargo, con tan solo 19 años decide participar y ganar el certámen “Nuestra Belleza Michoacán” en la Ciudad de México.

La propia conductora dijo a Jorge “El Burro” Van Rankin que desde antes de viajar a la capital, ella ya hacía televisión. “En un canal chiquito en La Piedad había un canal que se llamaba Videa, me invitaron a hacer un casting porque yo era payasita en las fiestas infantiles y un día me vieron y me dijeron: ‘¿por qué no haces casting?’ y me quedé”, confesó.

Con la figura de Rebecca De Alba como referente, la joven entra en el certamen de belleza pese a la vergüenza que le provocaba estar en el escenario y la relación tóxica que mantenía con su pareja de aquel entonces. “Tenía un novio tóxico, no le gustó la idea de que yo concursara. Un día se puso tan celoso que me dijo 'tú ni la más guapa de La Piedad eres'”, compartió.

A pesar de esos comentarios, la joven se convirtió en “Nuestra Belleza Michoacán” y a partir de entonces varias oportunidades laborales se le abrieron en la televisión. Benjamín Hidalgo la invitó a ser reportera de turismo en televisión y su carrera periodística arrancó. Tania Rincón hizo un programa deportivo en la cadena FOX y finalmente llegó a “Topten”, el programa de TV Azteca del que brincaría a ser conductora estelar de “Venga la Alegría”.

Tras varios años en la televisora. Rincón decidió dejar el programa. “Fue una decisión que me costó muchísimo trabajo, muchísimas horas de echarle pensada, de consultarlo con la almohada”, dijo durante una entrevista con Radio Fórmula.



En su hambre por salir de su zona de confort, la consolidada conductora dejó las filas de TV Azteca y se unió a la competencia en “Hoy”, el matutino en el que hoy en día tiene flamante éxito.

