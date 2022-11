Desde la playa, Carmen Villalobos eleva la temperatura con coqueto bikini

La actriz Carmen Villalobos no para de causar furor en redes sociales con sus publicaciones, tal y como lo hizo este sábado, cuando compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos desde la playa en las que se luce en un coqueto bikini con el presumió su curvilínea figura. Como era de esperarse, la colombiana elevó la temperatura, ya que provocó cientos de reacciones por parte de sus millones de seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagadoras palabras.

En los últimos días, la ex conductora de "Top Chef VIP" ha estado presumiendo sus vacaciones en la paradisiaca playa de Malibú, en California, Estados Unidos, la cual ha sido el escenario perfecto para que la actriz modele su figura a sus 39 años. Con los diseños más reveladores, se ha dejado ver la estrella de Telemundo, quien no ha parado de consentir a sus fanáticos con estas postales que encienden la red, puesto que generan cientos de reacciones positivas y miles de comentarios halagadores en los que la reconocen como una de las más bellas del medio artístico.

Carmen Villalobos conquista con sus looks de playa IG @cvillaloboss

Carmen Villalobos presume cuerpazo en bikini

Para iniciar el fin de semana con la mejor actitud, la conductora originaria de Barranquilla, Colombia, compartió este sábado con sus más de 20.9 millones de seguidores en la plataforma de Meta una serie de fotografías en las que posó a las orillas del mar, luciendo con un traje de baño de dos piezas con el que mostró que posé uno de los cuerpos más esculturales de la farándula, pues presumió un vientre plano y una mini cintura, que la hicieron robar las miradas de las redes sociales y del lugar en el que se encontraba.

En la publicación, la protagonista de "Son senos no hay paraíso" también dio a conocer a sus seguidores que se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues a pesar de que este año se separó de su esposo Sebastián Caicedo, Villalobos se ha dejado ver con muy buena actitud, además ha tenido algunas ofertas de trabajo que la han mantenido vigente en la televisión y entre el público latino, sobre todo en Estados Unidos.

"Definitivamente la felicidad es algo que no se puede ocultar. Y así estoy en este momento de mi vida. Plena y feliz. Feliz fin de semana mi gente bonita", escribió en la descripción la colombiana, quien aparece sentada en una banca hecha de palos de madera que está en la orilla de la playa. Este lugar fue ideal para que Carmen mostrara su lado más sensual, pues posó de diferentes formas elevando la temperatura y generando muchos comentarios en pocas horas.

Carmen Villalobos se lució con un diminuto bikini en colores azul y verde, con el cual presumió cuerpazo, que es tan admirado por sus millones de fanáticos. La actriz dejó claro que a sus 39 años, aún posé una figura de veinteañera, además se coronó como la reina de los looks de playa, pues con este modelo presentó la tendencia tie dye, la cual no sólo está presente en los bañadores, también en diferentes prendas de ropa que usan las jovencitas.

"Me encanta saberte plena y feliz Carmela! No te mereces menos", "Reina", "La más bella y nadie puede decir que no" y "Nadie es perfecto en el mundo pero llega Carmen y cambia la frase", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que también alcanzó los 212 mil "likes", en pocas horas, pues posteó las imágenes en la mañana de este sábado, lo que demuestra que también es una de las celebridades más queridas.

