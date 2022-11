Cómo es la relación entre Marco Antonio Solís con su único hijo varón

Marco Antonio Solís es sin dudas una de las estrellas del habla hispana. El cantante mexicano comenzó su gran carreta a mediados de la década del 70’ al frente de su legendaria banda “Los Bukis”. En el plano personal, tuvo una vida intensa en la cual muchas veces lo profesional chocaba con lo familiar. Es así que se casó dos veces con quien tuvo cuatro hijos.

La primera esposa del cantante de Los Bukis, fue la cantante Beatriz Adriana Flores con quien tuvieron a la primera hija del cantautor. Mientras que con su segunda esposa Cristian Salas, más conocida como Cristy, el músico tuvo otras dos hijas. Marco Antonio Solís Jr, único hijo varón del compositor, del que poco se conoce ya que mantiene un perfil bajo.

Marco Antonio Solís. Fuente: Archivo.

Hace unas semanas trascendió que Marco Antonio Solís Jr. mantiene una excelente relación con su padre, a quién le solicitó que su familia siga manteniendo su persona lejos de los reflectores. El hombre, quien tiene una leve discapacidad de nacimiento, describió a Marco Antonio Solís como un "muy buen padre, muy humano y muy bromista".

El hijo varón del cantante de Los Bukis, escribió en un blog respecta a que no tiene intenciones de seguir con la carrera musical como su padre. “Mi papá siempre me ha dicho que está de acuerdo en lo que yo decida, pues en todo lo que hago siempre me brinda su apoyo incondicional”, dijo Jr sobre el nunca pisar los escenarios.

Marco Antonio Solís. Fuente: Archivo.

“En muchas situaciones mi papá es muy compresivo, y además es una persona muy espiritual para la que el dinero no es tan importante” añadió aclarando que tiene una "excelente comunicación con su padre". En definitiva, se puede decir que Marco Antonio Solís es un excelente padre con todos sus hijos.