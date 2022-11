Querido actor del Cine de Ficheras presuntamente fue asfixiado hasta su muerte, esta es su historia

El Cine de Ficheras fue un polémico género que a pesar de tener muchos detractores debido a las escenas eróticas que se proyectaban en la pantalla, sin embargo, tuvo mucha popularidad entre la población gracias a sus cómicos que se ganaron el cariño del público, como fue el caso de Charly Valentino, quien lamentablemente falleció hace algunos años en medio de especulaciones sobre las causas, ya que sus familiares afirmaron que fue asfixiado hasta su muerte.

Carlos Aguilar Uriarte, nombre real del actor y comediante, nació en 1951. Desde muy pequeño mostró su interés por la actuación, sin embargo, su familia se negó a que se dedicara a la industria, por eso estudió Mercadotecnia, hasta que por fin decidió ingresar a la escuela de Bellas Artes. El histrión dejó ver sus dotes para esa carrera, por lo que pronto se desenvolvió en algunas obras de teatro, pero fue en 1977 que dio un salto al cine con la película "Mil caminos tiene la muerte", en el que tuvo un pequeño papel y después de este siguieron más proyectos hasta hacer un total de casi 120 cintas y series de televisión.

¿Charly Valentino fue asfixiado hasta su muerte?

El 20 de mayo del 2016, el espectáculo en México se vistió de luto con la muerte de Charly Valentino, quien fue encontrado sin vida en su casa del municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación, mientras sus familiares argumentaron que posiblemente el actor del Cine de Ficheras habría sido asfixiado, pues de acuerdo a sus hijos, el protagonista de "Tambo" y "Sexo, sudor y risas" fue hallado en una posición poco común.

De acuerdo a la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo el actor falleció debido a un infarto fulminante, sin embargo, sus hijos, Azrael, Mariel y Zuriel, argumentaron en ese momento que su papá podría haber sido sofocado, ya que había un desorden en el estudio y faltaban cámaras de trabajo, guitarras y todos los teléfonos celulares, por lo que pidieron a las autoridades que aclararán el caso de su padre, quien perdió la vida a los 65 años de edad.

“Si hubiera sido una muerte natural, un infarto te agarra y como estés, no te acomodas, no te tapas el cuerpo; aparte digo, no estás acostado bocabajo ni tapado y más por el calor tan excesivo que hace ahora”, dijo Zuriel al periódico El Universal sobre sus sospechas de un posible asalto a la casa de su padre ubicada en la colonia Tulipanes, de aquel municipio. El hijo de Charly también cuestionó cómo era posible que las autoridades hubieran resulto el caso en menos de un día.

Sin embargo, al pasar los días, su hija Mariel confirmó ante los medios de comunicación que su padre había muerto tras sufrir un infarto, tal y como habían dicho las investigaciones. No obstante, en cuentas dedicadas al cine mexicano, todavía ronda la versión de que el Valentino fue asfixiado por un grupo de ladrones que intentaron asaltar su casa en la que vivía esperando proyectos en cine o televisión.

Charly Valentino es recordado por su participación en el Cine de Ficheras, pues estuvo en películas como "El Semental de Palo Alto", "La portera ardiente", "El vampiro teporocho", "Cine Pancho Cachuchas" y "El Garañón", por mencionar algunas en las que compartió créditos con Luis de Alba, Roberto "el Flaco" Guzmán y Pedro Weber, quien era ahijado de presidente de México. Asimismo, trabajó en la televisión en "Papá Soltero", "Como Dice El Dicho" y "Vecinos", y melodramas como "Simplemente María".

En el año 2000, Valentino vio que las propuestas de trabajo en el cine comenzaron a decaer, sin embargo, se dedicó a otra de sus grandes pasiones: la pintura, así que vendió algunas de sus obras. Además, era un empresario debido a que era dueño de un bufete de abogados y de una productora de programas en Los Ángeles, Estados Unidos; no obstante, no dejó la actuación a pesar de que tenía menos proyectos.

