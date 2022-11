¡No se llama Gaby Spanic! Este es el verdadero nombre de la actriz y casi nadie lo conoce

Luego de haber participado en el reality “La casa de los famosos”, la exitosa actriz venezolana Gaby Spanic se ha vuelto a posicionar con potencia en el centro de los reflectores, esto debido a su gran simpatía reflejada ante las cámaras, con la cual se ha ganado el cariño y reconocimiento del público, quien la recuerda principalmente gracias a su participación en novelas como: “La usurpadora” y “Soy tu dueña”.

En el gremio del espectáculo Spanic, es sin duda una de las más reconocidas en las escena del espectáculo en México, esto debido a su importante participación dentro de los melodramas en México, pero también por sus constantes polémicas, una de las más recientes tuvo que ver con una disputa legal que tuvo con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Otra de sus recientes polémicas se dio luego de que la interprete escénica de 47 años confesó que tuvo una relación con un joven, sin embargo, no quiso revelar la identidad del hombre en cuestión y mucho menos la edad del misterioso galán, pero lo que sí reveló que disfrutó muchísimo tener un romance con alguien más joven que ella.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gaby Spanic?

Su talento y destacadas participaciones en distintas producciones la han colocado como una de las actrices más exitosas de Latinoamérica, por lo que ha llegado a gozar de fama, reconocimiento y admiración no solo en México sino también a nivel internacional.

Es de recordar su explosión en la fama se dio luego de que participó en la telenovela “La usurpadora”, lo que la catapultó al estrellato y le ganó fama a nivel global, pero precisamente fue gracias a su talento que decidió mudarse a Hungría para ser parte del reality “Dancing with the stars”. Luego de esta decisión, Gaby decidió alejarse de los reflectores en México, pero no pasó mucho tiempo para que ella volviera al país que la vio crecer.

A pesar de su contexto repleto de éxito como figura pública, lo cierto es que pocos conocen su verdadero nombre, pues la modelo venezolana realmente se llama Gabriela Helena Španic Utrera, sin embargo, su nombre artístico se ha consolidado como su principal identidad dentro de la farándula.

