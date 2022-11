La evolución como actor de Alejandro de Hoyos: de joven adinerado a chico delincuente

Acostumbrado a los papeles de joven adinerado e hijo de familia, que ha interpretado en series como “Monarca” o “Mujeres asesinas”, el actor Alejandro de Hoyos se transformó por completo en “El secreto de la familia Greco”, donde interpreta a un joven más rudo y que forma parte de una banda de secuestradores, una historia inspirada en el caso real de la familia Puccio.

“Es un gran reto cuando te alejas tanto de quien eres en un personaje, pero al mismo tiempo eso es súper disfrutable, así que el producto final muestra personajes oscuros, desdeñables, pero al mismo tiempo entrañables que es lo duro y contradictorio de series como éstas”, detalló el actor.

La trama se desarrolla en los 80 y cuenta la vida de la familia Greco, la cual se mueve en las altas esferas sociales y para seguir haciéndolo, secuestran a personas de su mismo círculo. De Hoyos da vida a Darío, el hijo menor que regresa del extranjero para ayudar a su padre en el “nuevo negocio”.

La trama se desarrolla en los 80 y cuenta la vida de la familia Greco (Foto: Especial)

“Mi personaje ha vivido un poco a la sombra de su hermano que es una estrella del deporte, pero con este trabajo, por primera vez siente que es bueno para algo y la apreciación de Aquiles, una figura pantera tan seria, lo vuelve un cómplice fiel”, detalló.

En esta serie su look es distinto, tiene el cabello corto con barba, él lo define como un joven rudo, y aunque son cambios simples, los agradece porque considera que en México debe dejar de pensarse que solo la gente blanca es la que tiene éxito.

“Me gustaría ver que permitan a actores de una tez más oscura que la mía, interpretarán personajes como los que me han tocado a mí, no toda la gente exitosa y rica es de piel blanca, por qué no hacer una ficción de gente que esté representada por como se ve la mayoría de las personas de nuestro país”, narró.

DATOS

Recientemente filmó una comedia para la pantalla grande, un género que ya quería hacer.

En Mujeres asesinas participa en el episodio Las bodas de plata e interpreta a Guillermo.

