Julio Preciado anuncia que su gira de despedida será en 2024: "Quiero irme con la frente en alto"

Uno de los máximos exponentes de la música del regional mexicano es Julio Preciado, quien esta noche volvió a cautivar a su audiencia a lado de la banda "El Recodo" en un concierto en "La Arena Ciudad de México", donde muchos de los fans de la agrupación lo reconocen como el mejor vocalista que ha tenido el grupo, no obstante, todo llega a su fin y aunque aún tendremos Julio Preciado para rato, lo cierto es que el cantante ya sabe cuándo se despedirá de los escenarios.

Fue entrevista con "De Primera Mano" que Julio Preciado anunció que será en el 2024 que organizará una gira de despedida, dejando así de cantar a los 58 años de edad, pues apenas este 1 de diciembre festejará su cumpleaños número 56, acumulando así varias décadas de éxitos musicales.

"Ya vamos a estar en 2023 con la gira del reencuentro, 2024 mi gira de despedida y esa es una exclusiva que les doy ahorita y ahora sí ya el Julio se va a descansar, creo que ya hizo lo que tenía que hacer, creo que no quiero que vean a un Julio Preciado que esté acabado ni nada, quiero que lo vean al 100 por ciento de sus facultades vocales, que se vaya con la frente en alto y sabiendo que hizo un excelente trabajo dentro de la música del regional mexicano", aseguró el cantante.

La noticia fue recibida con tristeza por los periodistas del programa de espectáculos, sin embargo, respetaron la decisión del cantante, quien se dijo muy emocionado por la presentación de esta noche, incluso a pesar de que la visión de uno de sus ojos se ve limitada debido a que sufrió una hemorragia en tres arterias de su glóbulo ocular, lo cual aparentemente se desató por un coraje y culminó con un coágulo en el nervio óptico que tuvo que ser drenado.

No obstante, Julio Preciado señaló que después de su retiro de los escenarios, no podrá desligarse por completo de la música, ya que esta forma parte de su esencia, por lo cual probablemente se dedicará a cuestiones que tengan que ver con la música, pero ya no en presentaciones. Aunque bromeó diciendo que si hay algún "antojado" que quiera sacarlo del retiro y le llegue al precio con gusto daría una presentación extra.

Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios

En relación con los asistentes, a Julio Preciado le dio gusto dar a conocer que muchos luchadores incluso cancelaron sus peleas programadas en Estados Unidos para estar presentes en la icónica presentación que tiene lugar esta noche en "La Arena Ciudad de México" y que pinta para ser uno de los mejores eventos de este mes.

"Va a ser inolvidable la verdad, una cosa maravillosa (...) Hoy en la Ciudad de México va a ser muy, pero muy emocionante volver a reencontrarnos con este público que tanto nos dio, que tanto nos entregó, ese público que hizo la banda 'El Recodo' al final de cuentas", expuso Julio Preciado.

SIGUE LEYENDO:

¿Indirecta a Eduin Caz? Julio Preciado critica a los nuevos cantantes de regional mexicano

Así fue la vez que el “Capi” Pérez llamó a Kristal Silva “hija de Julio Preciado”, estas fueron las razones