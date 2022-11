Increíble: la razón por la que Karol G desató el enojo de sus fans en redes

Carolina Giraldo, o mejor conocida como Karol G es una reconocida cantante de pop y reguetón. Movimientos que vienen inculcados de sus orígenes colombianos, posteó en Twitter una frase empoderadora, sobre todo para ella. Aunque, hay veces que estas frases las publica para que sus seguidoras también se sientan identificadas.

Si bien Karol G ya solía postear estas cosas, desde su separación con Anuel AA, con quien mantuvo una relación de 3 años. y desde que este anunciara su relación con ‘’Yailin La Más Viral’’, sus canciones y sus palabras dieron paso firme en el empoderamiento femenino. Ahora, y sobre todo por el tweet, sus seguidores salieron a refutar sus palabras diciendo que es una ‘’hipócrita’’.

El tweet que la colombiana escribió decía: ‘’Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.’’. Luego nos enteramos que esto sería uno de los verbos de su nueva canción. Y aunque Karol G recibió muchas respuestas de apoyo, las críticas no tardaron en llegar.

Los críticos de Karol G arremetieron con palabras muy crueles como: ‘’Tu y tú hipocresía de quinta la misma que minimiza y pone por el piso a mujeres’’ o ‘’Ahhh! pero vende sus conciertos con la idea de la mujer que crearon los hombres para enriquecerse mediante clubs de striptease. ¿Que idea de valor propio cree que les está vendiendo a sus seguidores?’’.

Además de recibir mensajes por el contenido y la ‘’hipocresía’’ de este tuit, también cuestionaron a la 'Bichota' por un tuit parecido de Britney Spears que había sido publicado solo algunas horas antes. ¿Ustedes creen que se copió? ¿o habrá sido una cuestión de pura casualidad?