Desde la playa, la sobrina de Aracely Arámbula paraliza la red con ajustado traje de baño

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de nuestra televisión, teniendo en cuenta que es recordada por sus diversas participaciones en telenovelas y que gracias a eso ha logrado ganarse el cariño de los televidentes. Además, se la conoce por ser la ex esposa de Luis miguel, con quien tuvo dos hijos. Recientemente, la también cantante presentó ante todos a su joven sobrina, llamada Abigail quien se encarga de presumir sus encantos en sus redes sociales.

En los últimos días, Aracely Arámbula hizo feliz a todos sus fanáticos con una increíble noticia y es que la serie que ella protagonizó hace unos años ‘La Doña’, tendrá una segunda temporada. La actriz de 47 años compartirá elenco con David Chocarro y con Danna Paola, quien será la hija de la ex de Luis Miguel en la ficción. La misma ya se encuentra disponible en Telemundo y es otra readaptación de la novela ‘Doña Bárbara’.

Aracely Arámbula volverá a ser 'La Doña'. Fuente Instagram @aracelyarambula

Hace algunas semanas, se revelaron los motivos por los cuales Aracely Arámbula se separó de Luis Miguel, padre de sus dos hijos adolescentes. Al parecer, el Sol de México pretendía que la actriz no trabajara más, pero ella quiso continuar con su carrera. Si bien en un principio se dijo que había infidelidades, el mánager del cantante lo desmintió.

Por otro lado, en el último tiempo ha hecho su aparición en las redes sociales la sobrina de Aracely Arámbula. Su nombre es Abigail Arámbula quien también es actriz. En su cuenta de Instagram, la joven enamoró a todos con una foto que dejó sin palabras a todos y se la puede ver luciendo un ajustado traje de baño desde la playa, elevando la temperatura.

Abigail Arámbula, sobrina de Aracely enamoró a todos. Fuente Instagram @abigailarambulamx

La sobrina de Aracely Arámbula demuestra que ha heredado la belleza de su tía y si bien no ha debutado de manera oficial en la televisión, la joven está estudiando actuación y también ha incursionado en el modelaje. A través de un emotivo posteo, Abigail le agradeció a su tía: “La vida me está dando una gran oportunidad. Estaré infinitamente agradecida con mi mamá que tanto me apoya. La vida me mandó a alguien muy importante como Aracely Arámbula”.